Női kézilabda - Győri Audi ETO főpróba Érden - kövesse élőben videón kedden 17 órakor

A zöld-fehéreknek ez lesz az utolsó edzőmeccsük, az idei felkészülés során ráadásul először lép pályára idegenben a csapat, mely eddig valamennyi mérkőzését megnyerte. A találkozót ezúttal is nyomon lehet majd követni a klub hivatalos YouTube-csatornáján. A hétvégén már minden élesben megy, szeptember 1-jén 18 órától Győrben a Fehérvár ellen kezdődik a szezon a győriek számára.A klub a honlapján számolt be arról, hogy az elmúlt három hétben minden rekordot megdöntött a bérletvásárlók száma, most szerdától pedig megkezdik a hazai bajnoki és BL-mérkőzéseire szóló jegyek árusítását. Jó hír a szurkolóknak, hogy változatlan áron juthatnak hozzá a belépőkhöz.