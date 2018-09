Női kézilabda - Győrben tartott nyilvános edzést a női válogatott - videó, új fotók

Győrött készül a magyar női válogatott, mely pénteken 17.30 órakor és szombaton 15.30-kor is megmérkőzik Montenegró legjobbjaival. Mindkét találkozó a Magvassy-csarnokban lesz.

Győrött edzőtáborozik a magyar női válogatott. Kim Rasmussen szövetségi kapitány nem aprózta el a válogatást, az A és a B keretbe összesen 42 játékost hívott meg, ők készülnek – külön-külön – az év végi Európa-bajnokságra.„Nagyon fontos időszak ez számunkra, hiszen gyakorlatilag most vagyunk együtt így utoljára az EB előtt. Ezt követően már csak a közvetlen felkészülés idején dolgozik közösen a csapat. Éppen ezért most a hangsúly azon van, hogy minél több játékost megnézzek, kik azok, akikre lehet a későbbiekben is számítani. Legalább ennyire lényeges az is, hogy az itt lévők tudják, mik az elvárások, ne érje őket semmi meglepetés" – kezdte a dán szakember, aki hozzátette: természetesen a válogatott kapuja nyitott mindenki előtt.„Nem itt dőlnek el a dolgok, ezután is mindenkit figyelünk, hogyan teljesít a klubjában a tétmeccseken, esetleg lehetnek formahanyatlások, de javulhat is valaki teljesítménye. Nehéz tehát megmondani, kik lehetnek majd ott az Európa-bajnokságon, mert addig még sok minden történik" – fogalmazott Kim Rasmussen , miközben a pálya túloldalán az A válogatotthoz csatlakoztak az ETO serdülőcsapatának tagjai.A fiatalok a #BeActive.kampány – az Európai Kézilabdázás Hete rendezvénysorozat – részeként vettek részt a foglalkozáson.„Ezek a játékosok jelentik a magyar kézilabdázás jövőjét, így szükség van arra, hogy testközelből is találkozzanak azokkal, akik most a nagy világversenyeken képviselik az országot, akik példaképek lehetnek számukra. Örülök, hogy itt vannak, s bízom benne, közülük minél többen eljutnak majd a felnőtt válogatottságig" – mondta a szövetségi kapitány.A fiatalok közül Takács Noémi elmondta: nagy megtiszteltetés volt részt venni az edzésen. Személy szerint igyekezett csak a feladatra koncentrálni, nem azt nézte, kikkel edzhet együtt. Jól érezte magát közben, komoly lökést ad ez mindenkinek a folytatásra.A játékosok közül az A keret egyetlen győri tagja, Kiss Éva kapus annyit mondott: nagyon jó hangulatban dolgoznak, mindenki keményen végzi a feladatát, mert csak ez viszi előre a csapatot.„Szükség van ezekre az edzésekre, hiszen nincs sok idő az EB előtt, s azt is mindenki a klubcsapatával tölti, fontos mérkőzések várnak mindenkire. A két felkészülési meccs is minden bizonnyal hasznos lesz, mert Montenegró jó erőt képvisel, s leginkább ilyen együttesek ellen tudjuk lemérni, hol is tartunk, mik a hibák, mikre kell odafigyelni a jövőben" – fogalmazott a kapus, aki megpróbál a kapuból a rutinjával, nyugodtságával segíteni a társain.Kiss mellett még egy győri van a keretben, a B-ben edz Fodor Csenge, az Audi-ETO junior világbajnok balszélsője.Pelczéder Orsolya jelenleg az Alba KC játékosa, a 25 éves győri nevelésű balszélső még sosem volt válogatott, így most nagy lehetőség előtt áll.„Egyszer voltam a B keret tagja, illetve nyáron én is voltam Törökországban a válogatottal, de ezt érzem az első igazi felkészülésnek a nemzeti csapatban. Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy itt vagyok, abban a csarnokban, ahol tulajdonképpen felnőttem. Bízom benne, Montenegró ellen lehetőséget kapok, így Győrben lehet meg az első hivatalos felnőtt válogatott mérkőzésem. Ami a folytatást illeti, én minden erőmmel azon leszek, hogy bebizonyítsam a kapitánynak, számíthat rám, akár az Európa-bajnokságon is" – mondta Pelczéder Orsolya.