Női kézilabda - Csodaszámba menő továbbjutás a Magyar Kupában

A mérkőzés elején felváltva estek a gólok, a 10. percben 4-4 volt az állás. Ezt követően a Tilinger Tamarát és Zana Maricsot nélkülöző MKC néhány gólos vezetést harcolt ki, köszönhetően Scholtz Andrea remek védéseinek, a feszes védekezésnek és a pontos befejezéseknek. Emberhátrányban is gólokat szerzett Bognár Róbert csapata, amely nem engedte ki a kezéből a vezetést. Hiába a Fehérvár bő kerete és a kiváló légiósok a mosonmagyaróváriak stabil játékára nem volt ellenszere a vendégeknek. Az első félidőben Kopecz Barbara és Gyimesi Kitti is kiesett a hazaiaktól, akik így is 14-12-re vezetettek. A második játékrészben tovább növelte előnyét a Mosonmagyaróvár. A 39. percben 19-15, a negyvenkettedikben pedig 22-16 volt az állás. A Bízik-tesók parádésan játszottak Bogi hat, Réka négy gólt szerzett. A Fehérvár próbált kapaszkodni, de ezt Gubiková parádés védései megakadályozták. A pályára lépők közül mindenki hozzátette a magáét a hibátlan teljesítményhez. A mérkőzésen többször is úgy támadott az MKC, hogy két beálló és két irányító volt egyszerre a pályán, a sok sérült miatt.



A mosonmagyaróvári kézilabdás hölgyek keze a hajrában sem remegett meg, pedig három gólra felzárkózott a Fehérvár. Ekkor jöttek Domokos Dalma pillanatai, aki eldöntötte a mérkőzést. Az Eu-Fire Mosonmagyaróvár 29-23-ra legyőzte esélyesebb ellenfelét, ezzel pedig bejutott a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé.



Eu-Fire Mosonmagyaróvár–Alba Fehérvár KC 29-23 (14-12)



UFM Aréna 800 néző



Jv.: Horváth P., Marton B.



MKC: Scholtz – Kovacsicz 2, Gyimesi 1, Bardi, FARKAS 4 (2), Kopecz 3 (1), Tóth M. Csere: GUBIKOVÁ (kapus), HORVÁTH B. 3, BÍZIK B. 6, BÍZIK R. 4 (1), VUKCEVIC 2, DOMOKOS 4, Márczy. Vezetőedző: Bognár Róbert



Fehérvár: Györkös – Nascimento 5 (1), GORSENYINA 6, Zsilinszkajte 3, Boldizsár, Mendy 3, Szarka. Csere: Mistina (kapus), Temes 3 (2), Sztankovics, Pelczéder 2, Májer 1, Rózsás. Vezetőedző: Deli Rita



Hétméteresek: 5/4, ill. 4/3



Kiállítások: 6 perc, ill., 2 perc



Bognár Róbert, az Eu-Fire Mosonmagyaróvár vezetőedzője: „A lányok a mai mérkőzésen tökéletes teljesítményt nyújtottak. Egész héten nagyon koncentráltak készültek, és a sok nehézség ellenére is győzni tudtak. Az első félidőben kiesett két kulcsemberünk, Gyimesi Kitti megsérült, Kopecz Barbara pedig fulladni kezdett. A pályára lépők óriási szívvel tették a dolgukat. Mindig volt egy ember, aki hozzátett valamit a nehéz pillanatokban a játékunkhoz: egy védést, egy labdaszerzést, egy kiharcolt hétméterest. A Fehérvár remek csapat, ezért is nagy fegyvertény, hogy továbbjutottunk."



Deli Rita, az Alba Fehérvár vezetőedzője: „Ma sajnos a játék minden elemében elmaradtunk az elvárttól. Egy kicsit csalódott vagyok, mert többet vártam a csapattól. Ezen a mérkőzésen semmi sem jött össze nekünk, a hazaiak pedig óriásit küzdöttek. Megérdemelten nyert a Mosonmagyaróvár, amihez a hazai drukkerek is hozzátették a magukét."