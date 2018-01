Női kézilabda - Csernus doktorral erősített a Mosonmagyaróvár

Felemás esztendőt tudhat maga mögött a Mosonmagyaróvári KC, amely tavaly nyáron kiesett a női NB I-ből, aztán komoly átalakításokon ment keresztül minden szinten. Az ősz már a sikerekről szólt, hiszen az EU-Fire Mosonmagyaróvár a bajnokság felét követően vezeti az NB I/B Nyugati csoportját, és remélhetőleg a következő szezonban már ismét a legjobbak között szerepelhet.A klub vezetősége jelentős változáson esett át az elmúlt esztendőben. Szeptember elsejétől az egyesületet elnökként irányító Horváth Cs. Attila erős társadalmi elnökséget alakított ki, amely az önkormányzattal és a támogatókkal együtt a klub működését hivatott biztosítani. A napi feladatokat az apparátus végzi: Lencse Gyula klubigazgató, Csala Éva marketingvezető, Kokas Viktória technikai vezető és Csizmadia Dóra klubmenedzser.Az élvonalra készülő klub vezetősége január elsejétől a szakmai stábot is kibővítette, Bognár Róbert vezetőedző munkáját Dányi István másod- és kapusedzőként, Bedő Zoltán erőnléti edzőként, Tóth Ferenc masszőrként, dr. Burkus Máté és dr. Világi Tibor orvosként, Kulcsár Ádám táplálkozási tanácsadóként, míg az ország talán legismertebb pszichiátere, dr. Csernus Imre pszichológusként segíti.

A csapatépítésre is nagy hangsúlyt fektetnek Óváron, a hétvégén disznóölésen vett részt az együttes.

A felkészülési program



Január 13–14-én egy celldömölki viadalon vesz részt az együttes, mely január 26. és 28. között egy hajdúnánási nyolccsapatos nemzetközi tornára hivatalos. Közben január 17-én az élvonalbeli Vasas otthonában lép pályára az MKC, míg egyetlen hazai edzőmérkőzése január 23-án 18 órakor lesz a több volt válogatott, élvonalbeli rutinnal rendelkező játékost – Kovacsicz Mónika, Tápai Szabina – soraiban tudó, az NB I/B Keleti csoportjában negyedik helyen álló Szent István KC ellen. A bajnoki folytatás február 2-án az UFM-arénában következik a Marcali ellen.

„Ahogyan terveztük, év végéig a válságmenedzselés befejeződött, a klub helyzete stabilizálódott, s ha minden az elképzeléseink szerint történik, akkor hosszú távon is felfelé ívelő pályára áll az egyesület – mondta Horváth Cs. Attila elnök. – Kiemelném az Árvay István polgármester vezette testület segítségét, amely magáévá tette azt a gondolatot, hogy sport- és marketingszempontból a város, a régió zászlóshajója lehet az MKC. Több nagy cég mellett lokálpatrióta helyi vállalkozók is a klub mellé álltak, ráérezve, hogy együtt lehetnek sikeresek az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, folyamatosan telt házas hazai mérkőzéseket játszó csapattal. A klub és a szurkolói egyesület erejét jelzi az is, hogy decemberben egy jótékonysági akció során több mint másfél millió forintot sikerült összegyűjteni nemes célokra. Az idegenbeli találkozóinkra mintegy száz szurkoló kíséri el mindig az együttest, de a remek együttműködést jelzi például az is, hogy január huszadikán megrendezzük az első MKC-bált. Feladat van bőven a jövőben is, tovább szeretnénk bővíteni a szponzori hátterünket, növelni az egyébként már most is jelentős utánpótlásbázisunkat, s reményeink szerint, várhatóan február elején, ünnepélyes keretek között bemutathatjuk majd az MKC vadonatúj nagy buszát is."