Női kézilabda - BL-győztest igazolt a Mosonmagyaróvár

Az együttes a szurkolók által szervezett nagyon sikeres évzárón is túl van, amelyen több százan ünnepeltek, vetélkedtek, szórakoztak.



A gyűlést megelőző elnökségi ülésen Horváth Cs. Attila elnök összegezte a klub mögött álló évet, s a testület a szakmai és a pénzügyi beszámolókat is elfogadta. Az elnök kiemelte, az egyesület a csőd széléről jutott el az élvonalig, a menedzsment, a szakmai stáb, a játékoskeret és az utánpótlás készen áll az első osztályra, viszont némi infrastrukturális finomítás még szükséges, s persze további támogatók bevonása is, mert a jövő évi költségvetés még kiegészítésre szorul. Az MKC a jövőben kilenctagú elnökséggel és háromtagú felügyelőbizottsággal működik.



A másodosztályban fölényesen aranyérmes csapat gerince együtt marad, a meghatározó játékosok továbbra is a mosonmagyaróvári gárdát erősítik. Bognár Róbert vezetőedző irányításával július 11-én kezdődik a felkészülés, amelyen – a „fiatalszabályt" is figyelembe véve – négy tehetség is a keret tagjaként vesz részt. Példát mutatva a helyi lányoknak is, hogy kemény, alázatos munkával, akarattal el lehet jutni az NB I-ig.



Szerződést kapott a klubtól a 2000-es születésű irányító-átlövő Szalai Zsuzsanna, mellette pedig két kortársa is, a szintén 18 éves, jobbkezes Márczy Tekla és a balkezes Domokos Dalma, akik mindketten Érdről érkeztek, ahol utóbbi már az élvonalban is bemutatkozott. Érdekesség, hogy a három játékos mindegyike a legutóbbi országos első osztályú ifjúsági bajnokságban a góllövőlista első öt helyezettje között végzett.



Náluk két évvel idősebb, így tapasztaltabb és már felnőttbajnokságokban szerzett rutinnal is rendelkezik a 20 esztendős Hudák Emma. A magyar juniorválogatott átlövő az Audi-ETO-ban nevelkedett, ahol tagja volt a bajnokságot és Bajnokok Ligáját nyert együttesnek. Hudák legutóbb a cseh–szlovák közös ligában szereplő Slavia Praha meghatározó játékosa volt, ám egy sérülés miatt megműtötték, jelenleg a rehabilitációját végzi, de a tervek szerint július végétől már teljes értékű tagja lehet új csapatának.