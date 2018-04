Női kézilabda - Az Audi ETO után a a Rosztov-Donnál folytatja Ambros Martín

A spanyol szakember BL-győzelemmel búcsúzna az ETO-tól, még az is előfordulhat, hogy ehhez következő csapatát kell majd legyőzni a döntőben.

Február közepén dőlt el, hogy hat év után elhagyja a győri klubot a spanyol szakember, s több klubbal is szóba hozták. Az oroszokkal elsők között – még azelőtt, hogy eldőlt volna egyáltalán, hogy elhagyja-e Győrt –, de akkor cáfolta a szakember, hogy aláírt volna az oroszokhoz.„Nincs még döntés, nem igaz, hogy aláírtam volna Rosztovba" – nyilatkozta ezt lapunknak még február 14-én, majd alig egy hétre rá bejelentette, hogy a szezon végén lejáró szerződését nem hosszabbítja meg az ETO-val.Utána röppent fel a CSM Bucuresti neve, mely elsősorban a román kapitányság miatt lett volna opció, de végül ebből sem lett semmi.Voltak olyan hírek is, hogy családi okokból hazatér Spanyolországba a szakember és pihen, de az elmúlt időszakban ismét felerősödtek azok a hangok, miszerint lehet, mégis az orosz csapattól távozó francia Frédéric Bougeant – ő a nyáron hazaigazol a Nantes-hoz – helyét veszi át.Ez mostantól hivatalos, viszont a bejelentés időzítése kissé furcsa. Az orosz sztárcsapat ugyanis szintén ott van a május 12–13-i Bajnokok Ligája négyes döntőben – története során először –, s bár az elődöntőben nem jött össze az Audi-ETO–Rosztov-Don párharc, a helyosztókon – akár a döntőben – még összecsaphat a két gárda.Persze ez semmit nem jelent, elvégre profikról van szó. Elég csak Ambros Martín érkezésére gondolni, akiről már köztudott volt, hogy Győrbe szerződik – csak a hivatalos bejelentésre kellett várni –, de közben a BL-középdöntő csoportjában a spanyol edző aktuális csapatával, az Itxakóval összefutott a zöld-fehérekkel, s Győrben például 25–25-ös döntetlent ért el. Igaz, ez az eredmény semmit nem befolyásolt, hiszen az Audi-ETO ezzel megnyerte csoportját, az előtte évben a döntőig masírozó – a négy között éppen a győrieket legyőző – spanyol gárda csak harmadik lett, így kiesett. Ennek ellenére alaposan megizzasztotta jövőbeni csapatát akkor együttesével Martín, akinek egyértelműen az a célja, hogy a szezon végén négy BL-sikerrel a tarsolyában távozzon a klubtól. Egyelőre erre a feladatra koncentrál.Az biztos, Győrben nagyon magasra tette a lécet Ambros Martín, hiszen vele megtört a jég, megannyi kupadöntőbeli vereség után meglett a hőn áhított BL-elsőség, amit azóta még kétszer nyert meg a csapat. Ugyanakkor saját magával szemben is komoly elvárásokat támaszt a győri eredményessége, alighanem Rosztovba is azért szerződtették a spanyol trénert, hogy ugyanolyan magasságokba repítse a gárdát, mint a győrieket.Meglátjuk, hogyan sikerül ez neki, nyilván ehhez az Audi-ETO-nak is lesz egy-két szava, pontosabban gólja.