Női kézilabda - Audi ETO: Yvette Broch még Hollandiában gyógyul, a győri csapat a Balatonon készül

Nem mindenki tartott azonban a csapattal: Yvette Broch kisebb sérülése miatt nem végezhet teljes értékű edzésmunkát. A beállós hazájában, Hollandiában végzi rehabilitációját. Rajta kívül Bódi Bernadett és Puhalák Szidónia sem lesz ott a NEKA edzőközpontjában, ők ketten a női válogatottal Belekbe utaztak.Az első napok után, a csapat előtt álló egy hétről Görbicz Anita csapatkapitány beszélt a klub honlapján:

Nagyon jó volt a szünet, úgy vélem, ránk is fért már, mert nagyon nehéz szezont zártunk le május végén. Gyorsan eltelt ugyan a szabadság, de szerintem mindenkinek sikerült jól kipihennie magát. Jó volt újra találkozni a lányokkal. Leynaud-val régi ismerősként köszöntöttük egymást a hét közepén tartott első találkozón, pénteken pedig a norvég válogatott edzőtábora után Kristiansen és Brattset is csatlakozott hozzánk Oftedallal egyetemben. Jó a hangulat a csapatban, elszántak vagyunk."

Az első ismerkedő edzéseken már túl vagyunk, és elárulhatom, hogy a kézilabda mellett mindenki nagy örömére a focilabda is előkerült. Most egy hét edzőtábor következik, ahol elsősorban a fizikai alapozás szerepel a programban, de a kézilabdát sem fogjuk elfelejteni, a labdás edzésekre is hangsúlyt fektetünk. Broch, Bódi és Puhalák hiányában az edzőtáborhoz csatlakozott három fiatal játékosunk, Ács Bianka, Farkas Johanna és Kürthi Laura is"

– nyilatkozta Danyi Gábor vezetőedző.Hír még a klub háza tájáról, hogy modern eszközparkkal – többek között fájdalomcsillapító és immunerősítő hatással rendelkező hidegkamrával vagy ultrahang-diagnosztikai eszközzel – bővült a regenerációs és rehabilitációs részleg, mely az utánpótlásbázis fiatal tehetségeinek mindennapi felkészülését szolgálja.