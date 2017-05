Női kézilabda - Audi ETO: BL után a bajnoki címért

Ha megcsókolni nem is lehet, közös képet készíthetnek majd pénteken a trófeával a szurkolók. Fotó: M. M.

Persze ez nem a tiszta nyereség, a menetelésnek komoly költségei is vannak, s mint azt Bartha Csaba , a klub elnöke elmondta: pontosan még ők sem látják azt, pénzügyileg miként zárult számukra a BL.„Megmondom őszintén, a Bajnokok Ligája-sorozat ezen részével eddig nem foglalkoztunk. Az biztos, nem kevés kiadással is járt a szereplésünk, emellett a prémium sem kevés, amit a játékosok és a stáb megérdemelten kap, s melyet örömmel fizetünk ki. A klub költségvetését ez nem befolyásolja, hiszen ezzel a céllal vág neki a csapat most már évek óta a BL-nek, vagyis vannak bekalkulált tételek, leginkább a kiadási oldalon" – kezdte Bartha Csaba, aki korábban a futballban dolgozott, a Debrecen vezetőjeként részese volt a Loki BL-csoportkörig jutásának.„Van összehasonlítási alapom, így tudom, mekkora a különbség, de aki kicsit is ismeri a két sportágat, az tisztában van azzal, hogy a kézilabdában olyan összegekről nem beszélhetünk, mint a labdarúgásban. Erkölcsileg viszont mindenképpen óriási eredmény ez, s azért azt is figyelembe kell venni, hogy sokan nemcsak pénzbeli támogatást nyújtanak, hanem más módon segítenek. Győrben az egyik étterem például állta az ünneplés költségeit, azt mondta a tulajdonos, ő ennyivel járul hozzá a mi sikerünkhöz" – tette hozzá a klubelnök.A csapattal pénteken már újra találkozhatnak a szurkolók, ugyanis a bajnoki cím küszöbén álló zöld-fehérek 19.45 órakor a Dunaújvárost fogadják az Audi-arénában.

Nem vár könnyű feladat Görbiczékre, hiszen az újvárosiak a múlt héten 33–24-re(!) legyőzték a Ferencvárost. Amennyiben most a győriek nyernek, akkor négy fordulóval a vége előtt hat pont lesz a friss BL-győztes előnye, ráadásul egymás elleni összevetésben is jobbak a népligetieknél Ambros Martín tanítványai. Ez esetben ha matematikailag még nem is, gyakorlatilag azért már megnyerné az idei pontvadászatot az ETO.Mint azt Bartha Csaba elmondta, most nagyobb ünnepséggel nem készülnek, de azért szeretnének kedveskedni a drukkereknek.„Kedden volt egy megbeszélésünk, s ott úgy döntöttünk, lehetőséget adunk a szurkolóinknak, hogy készítsenek egy közös fotót az egyébként sokak által nem túl szépnek tartott, ám számunkra nagyon kedves BL-trófeával. Úgy gondoljuk, az év folyamán segítettek nekünk annyit ezek az emberek, hogy kicsit ők is részesei legyenek a sikernek" – mondta Bartha Csaba.Lesz a szurkolókkal újabb ünneplés is. Az utolsó, Vác elleni idegenbeli mérkőzés előtti napra, azaz május 26-ra tervezik ezt a programot, melynek részleteit most dolgozza ki a klub.„Addigra azért reméljük, már a magyar bajnokság is a zsebünkben lesz" – tette hozzá a klub első embere.