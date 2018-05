Női kézilabda - Áll a kihívások elé Lakatos Rita

Lakatos Rita nem tett le arról, hogy egyszer még magára öltse az Audi-ETO mezét. Úgy érzi, ehhez is kell a norvégiai kitérő.

Már korábban írtuk, de akkor még a felek hivatalosan nem erősítették meg, most már tény: az Audi-ETO tehetsége, a jelenleg Vácon kölcsönben kézilabdázó Lakatos Rita a nyártól két évre kölcsönbe a norvég Byasenhez szerződik. A juniorválogatott irányító menedzsmentje Facebook-oldalán beszélt a váltásról.„Amióta aláírtam a szerződésemet, nagyon várom már a norvégiai folytatást, izgatott vagyok emiatt, mert régi célom válik valóra. A norvégiai lehetőségen akkor gondolkodtam el először, amikor a norvég játékosokkal együtt edzhettem Győrben és láttam, milyen a mentalitásuk, a fizikai állapotuk. A juniorválogatottal voltunk Norvégiában, akkor is tapasztaltam a velünk egykorú játékosokon, hogy fizikailag milyen előnyben vannak velünk szemben. Szeretnék az ő szintjükre eljutni és nagyon kíváncsi vagyok, hogyan tudom majd elsajátítani azt a gyors játékot, amit ők játszanak. A norvég kézilabdát senkinek sem kell bemutatni, a világ vezető országa ebben a sportágban. Úgy gondolom, ez olyan lehetőség, amit ha kihagynék, lehet, hogy később nem tudnék megbocsátani magamnak" – kezdte a játékos, aki hozzátette: „Kiskorom óta egy norma szerint tanulom a kézilabdát. Szeretnék kipróbálni valami újat. Tisztában vagyok vele, hogy nem lesz egyszerű, hiszen egyedül megyek egy új kultúrába, egy másik nyelvi környezetbe. Szakmailag és a magánéletet tekintve ez egyaránt nagy kihívást jelent. Viszont könnyen alkalmazkodó típus vagyok és úgy gondolom, ha az ember elfogadja ezeket a lehetőségeket, akkor az olyan önbizalmat, saját magunkba vetett hitet adhat, amit senki sem tud elvenni tőlünk."A Byasennél éppen akkor figyeltek fel Lakatosra, amikor a juniorválogatottal Norvégiában járt, s az interneten keresztül is több hazai meccsét látták.„A döntésemben az is szerepet játszott, hogy rendszeres, nemzetközi kupainduló csapatról van szó. Továbbá a keretben sok a hozzám hasonló fiatal, a Byasen ugyanis egy tehetséggondozó klub. Az ilyen közösség pedig ösztönző hatással lehet a fejlődésemre. Tudom ezt a Vác példájáról, mert szinte észre sem vesszük a meccseken rajtunk lévő nyomást, annyira jó, egymást támogató csapat jött össze. Sokat segítenek ebben a rutinosabb brazil légiósok is, akik valamelyest leveszik a terhet a fiatalok válláról. A Byasenről tudni kell még, hogy van egy edzőközpontjuk, ami kimondottan a fizikai állapotjavításra specializálódott. Ez a korábbi sérüléseim és az azokból adódó hosszabb kihagyásaim okán kimondottan jól jöhet. A sípcsontommal, majd a vállammal volt problémám. Előbbit a nem megfelelő terhelés is okozta, szerencsére most már rendben vagyok" – fogalmazott a fiatal kézilabdázó, akinek ott lebeg a szeme előtt, hogy egyszer majd visszatér Győrbe.„Ez most még távolinak tűnik, meglátjuk, hogyan alakul a pályafutásom. A jövőm szempontjából ösztönzőleg hatott rám, hogy nemrég a felnőttválogatottal is együtt edzhettem. Kim Rasmussen szövetségi kapitány is támogatott a döntésemben a norvégiai folytatást illetően, elmondta, becsüli a bátorságomat, hogy teljesen egyedül, ilyen fiatalon bele merek vágni ebbe a kalandba. Neki is elmondtam, nem félek az újtól, állok a kihívások elé" – mondta végezetül Lakatos Rita.