Női kézilabda - A legjobb 8 közé jutás a tét az MKC-nak Magyar Kupában

Az Eu-Fire Mosonmagyaróvár csütörtökön az Alba Fehérvárt fogadja a Magyar Kupa 4. fordulójában. A két csapat október 20-án a bajnokságban már találkozott egymással, akkor a székesfehérváriak 29-21-re győztek.



„Tiszteljük az Alba Fehérvárt és pontosan tudjuk, hogy remek képességű játékosaik vannak – mondja Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője. A légiósaik közül a francia válogatott Mendy és a villámgyors brazil szélső Nascimento világklasszis kézilabdázó. Az elmúlt időszakban a két orosz játékosuk, Zsilinszkajte és Gorszenyina rendkívül hasznosan játszik, és magyar kulcsjátékosaik is jó formában vannak. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mi számítunk a találkozó esélyeseinek, de a Magyar Kupában kisebb jelentősége van a papírformának. Csodát kell tennünk, de mindent meg fogunk vetni azért, hogy továbbjussunk a Magyar Kupában."



A mosonmagyaróvári csapatból hiányozni fog a székesfehérvári nevelésű Tilinger Tamara, aki térdműtétje után lábadozik, és Zana Marics, aki még mindig sérült.



„Kettejükön kívül mindenki egészséges, így pedig lesznek variációs lehetőségeink a mérkőzésen. Idén már nem lesz több tétmeccsünk hazai pályán, így a lányok is nagyon készülnek, hogy szépen búcsúzzanak a szurkolóktól. Az UFM Aréna és a közönség mindig kettős erőbedobásra sarkall minket. Élénken él bennünk a legutolsó, Budaörs elleni bajnoki mérkőzésünk hangulata és a lefújás után átélt eufórikus hangulat. Bízunk benne, hogy ismét telt ház lesz Mosonmagyaróváron és abban is, hogy ki tudjuk szolgálni a közönségünket" – mondta Bognár Róbert.



Az Eu-Fire Mosonmagyaróvár-Alba Fehérvár Magyar Kupa találkozó 18 óra 30 perckor kezdődik.