Női kézilabda - A Bercsényi nyerte a diákolimpiát

Február 3-5. között Nyíregyházán rendezték az összevont V-VI. korcsoportos labdajátékok mérkőzéseit a diákolimpia keretében, melyen a győri Bercsényi iskola tanulói diadalmaskodtak.



A Győri Audi ETO KC akadémiai képzésébe tartozó Bercsényi iskola növendékei remekeltek kézilabda sportágban, revansot véve a NEKA utánpótlás csapatán a két évvel ezelőtt velük szemben elveszített diákolimpiai címért.



A győri lányok a csoportmérkőzések során magabiztosan meneteltek, rendszerint nagyarányú győzelmet mérve a soron következő ellenfeleikre, ezzel bebiztosítva helyüket az A csoport élén – így felszabadultan, csoportelsőként várhatták az elődöntőt.



Az elődöntőben a Ferencvárosi Sport Általános Iskolával találkozott a győri együttes, 38-31-es győzelemnek köszönhetően a Bercsényi diákjai készülhettek a másnapi döntőre.

A diákolimpia döntője végig szoros volt, a 22-20-as végeredménynek azonban a győriek örülhettek és emelhették magasba a trófeát.



Róth Kálmán, a Győri Audi ETO KC utánpótlás igazgatója és Tóth Lászlóné, a Bercsényi testnevelői, vezették sikerre a csapatot. Róth Kálmánt választották a torna legjobb edzőjének, őt kérdezte az Audi ETO honalpja a diákolimpián szerzett tapasztalatairól.



Róth Kálmán: „Nagyon erős mezőnyű diákolimpián sikerült nyernünk, hiszen a jelentős utánpótlás bázisok mind képviseltették magukat. A NEKA két csapattal is szerepelt, de ott volt a Fradi és a Debrecen együttese is. Mindez csak növeli a győzelem értékét. Ráadásul két évvel ezelőtt ugyanezzel a korosztállyal kikaptunk a NEKA-tól, most azonban sikerült visszavágnunk. Külön öröm számomra, hogy két különdíjasunk is lett, Pál Tamara lett a gólkirály és Binó Boglárka a legjobb kapus.

Egyébként az egész torna alatt nagyon fegyelmezett volt a csapat, végig összeszedetten játszottak a lányok, nagyon elégedett vagyok a mutatott játékkal és természetesen az eredménnyel is."