Női kézilabda-vb - Rasmussen: nem tudom a választ

Nem tudom a választ, nagyon csalódott vagyok. Mindent megpróbáltunk, de a norvégok ezúttal nagyon jól játszottak, Katrine Lunde pedig ismét bizonyította, hogy a világ legjobb kapusa

A szünet után küzdöttünk, harcoltunk, meg is nyertük a második félidőt, ez talán bizakodásra adhat okot. Nincs más választásunk, mint ebből kiindulni, hiszen húsz óra múlva Svédország ellen játszunk

Nagyon sajnálom az első félidőt, mert ott nagyon elhúztak tőlünk. Felőröltek és szétfutottak minket a norvégok, de az ő játékuk erről szól

Vasárnapra próbáljuk kijavítani a hibáinkat, mert nagyon nehéz meccs vár ránk, de nyerni szeretnénk. Ezen a világbajnokságon az a mottónk, hogy sosem adjuk fel, mindegy, mi az eredmény

Azt sem tudtuk végrehajtani, amire egyébként képesek vagyunk. A második félidőben Kim Rasmussen forgatta a csapatot, és már a norvégok is a következő meccsre gondoltak. Vannak pozitívumok is, amiket meg lehet ragadni

A kezdés előtt rengeteg dolog járt a fejemben. A magyarok jól játszottak, de végig irányítottuk a játékot, nagyon boldog vagyok, hogy sikerült győznünk

- nyilatkozta a mérkőzés után a dán edző.Elismerte, hogy magyar szempontból az első félidőben minden rosszul sült el, védekezésben és támadásban is az ellenkezőjét csinálták játékosai, mint amit terveztek, a világ- és Európa-bajnok ellenfél pedig minden hibát megbüntetett.- mondta Rasmussen a 30-22-re elveszített meccs után, amelynek a szünetében 21-11 volt az állás.Az Érd kapusa kifejtette, a vereség miatt csalódott, és az sem vigasztalja, hogy a második félidőt megnyerték, azonban a csapat tartását mutatja, hogy fel tudott állni az ellenfél fölényes vezetése után.- nyilatkozta. Janurik arról is beszélt, hogy Rasmussen az öltözőben elmondja, mit gondol a mérkőzésről, a játékosok egy kicsit még szomorkodnak, de aztán öt percen belül el kell felejteniük a találkozót, mert már a svédekre kell készülniük.- fogalmazott a kapus.Hozzátette, nagyon kellett Háfra Noémi energiája a második félidőben, és nagyon reméli, hogy át tudja menteni ezt a formát a következő meccsekre, sőt még hozzátesz néhány gólt.A Ferencváros 19 éves balátlövője, Háfra Noémi elmondta, úgy léptek pályára a második felvonás elején, mintha nulla-nulla lenne az állás, mivel ki akarták hozni magukból a maximumot. Ígérte, hogy a vasárnap 18 órakor kezdődő találkozóra nagyon össze fogják szedni magukat.Bódi Bernadett elismerte, hogy dekoncentráltak voltak, és nem tartották be, amit az edzőjük kért, ettől pedig elbizonytalanodtak, hiányzott belőlük a vagányság.- mondta csalódottan.A mezőny legeredményesebb játékosa Nora Mörk volt hét góllal.A lefújás után elmondta, érzelmes meccs volt ez számára, hiszen magyar klubcsapatban, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO-ban szerepel.- tette hozzá.