Női kézilabda-vb - Bódi: félreértették a korábbi nyilatkozatomat, nincs vitám Háfra Noémivel

Bódi Bernadett, a németországi világbajnokságon szereplő magyar női kézilabda-válogatott jobbszélsője elismerte, időbe telik, mire tökéletesen összerázódnak a játékosok. "Nyilván időbe telik, míg tökéletesen összerázódunk, ám ez természetes. Valamennyi játékostársammal és a stábbal azon vagyunk, hogy együtt sikerre vezessük a nemzeti csapatot" - mondta Bódi abban a közleményben, amit szerdán azért adott ki a magyar szövetség, mert a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC jobbszélsője úgy érzi, félreértették egy korábbi nyilatkozatát, amikor arról beszélt, hogy Háfra Noémivel először játszanak együtt nagy tornán.



Bódi most hangsúlyozta, a Ferencváros 19 éves átlövőjét nagyon tehetséges játékosnak tartja, aki nem véletlenül szerepel a válogatottal a világbajnokságon, hiszen jól illeszkedett be a közösségbe, és újonc létére mindig segítette a csapatot a játékával. "Noémi fiatal, bizonyítani szeretne, és ez sikerül is neki, remekül teljesít eddig a vb-n. Sajnálom, ha félreérthetően fogalmaztam, hiszen semmiféle konfliktus nincs köztünk, és a csapaton belül sem" - szögezte le Bódi.



Hozzátette, Németországban is fantasztikus támogatást kapnak a szurkolóktól, és érzik, hogy nagyon sokan drukkolnak nekik otthon is. A magyar együttes szombaton a világ- és Európa-bajnok norvégoktól 30-22-re, vasárnap a svédektől 25-22-re kapott ki a B csoportban, Bietigheim-Bissingenben, kedden 33-15-re legyőzte Argentínát, csütörtökön 14 órától pedig Lengyelországgal találkozik. Az eredmények eddigi alakulása miatt amennyiben a magyar válogatott győz, biztosan a 16 közé jut, de ha veszít, még akkor sem biztos, hogy lemarad a nyolcaddöntőről.