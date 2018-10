Női kézi NB I online - Audi ETO - Érd

Női kézilabda NB I. Audi ETO - Érd 18-16 (félidő) Audi Aréna, Győr (4713 néző)

Jv.: Őri Erika, Pozdena Erika.



Audi ETO: Knedlikova, Afentaler, Varga Emőke, Brattset, Hansen, Leynaud, Görbicz, Pál Tamara, Oftedal, Amorim, Kristiansen, Groot, Fodor, Bódi, Puhalák, Kiss Éva. Vez. edző: Danyi Gábor.



Érd: Lassource, Gávai, Simon, Szabó Laura, Lavko, Janurik, Kisfaludy, Reizinger, Kiss Nikolett, Király, Krpez-Slezák, Kovacevic, Jerabkova, Schatzl, Tóth Gabriella, Foggea. Vez. edző: Szabó Edina.





Az ETO kezdi a meccset. Beállóból Brattset talál be az első győri akció végén. 1-0. A túloldalon Leynaud mutat be szép védést.

A kapufán csattan Kristiansen test mellől megeresztett lövése. Aztán Kiss Nikolett eredményes, de gyorsan jön a válasz is Brattsettől. 5-3

A kapufán csattan Tóth Gabriella lövése. A túloldalon Kristiansen lövése már pontosabb. 6-3 . A gyors érdi akciót szabálytalanul állítja meg az iménti gólszerő, ezért ki is küldik két percre. Kisfaludyt ápolni kell, úgy kell lesegíteni a pályáról. Krpez Slezak áll oda ismét a büntetőhöz, ezúttal Kiss Éva áll vele szemben, az érdi szélső azonban ezúttal lis eredményes. 6-4

Oftedal ziccerben, Janurik megint védeni tud. Az érdi akció sikertelen, nem úgy Bódi lövése. 7-5. Időt kér az Érd. Nyitott védekezésre áll át az ETO, meg is van az eredménye: labdaszerzés.

Kapkapodnak a csapatok egy kicsit, Krpez Slezak kerül helyzetbe végül, és ki is lövi a jobb alsót. 9-6

Megint passzívból lő gólt az Érd, Kovacevic lövése egy győri kézen is megpattanva jut a kapuba. 11-10. Nincs gól a győri akció végén, az egyenlítésért támadhatnak a vendégek.

Pattintott lövésből szépít Jerabkova. 25-19 . Kiállítás az érdieknél, Kovacevic. Groot hetesét védi a kapus, aki aztán rohan is le a pályáról: kapus nélkül támadnak a hátrányban lévő vendégek.

Oftedalt kisegíti a kapufa az ötödik góljánál. 27-19. A túloldalon Kiss Évát is.

Grootot küldik ki két percre mezrángatás miatt. Gyorsan ki is használják az előnyt az érdiek: Kovacevic eredményes. 27-20

Görbicz jön a következő heteshez. Ezúttal is a kapuba lő. 31-23 .

Danyi Gábor, a zöld-fehérek vezetőedzője azt reméli, csapata ott folytatja, ahol egy hete a Siófok ellen abbahagyta a játékot.



Fotó: gyorietokc.hu

„Mindenképpen ez a cél, jót tett a csapatnak, hogy a hétvégén nem volt meccsünk, viszont a menetelés most folytatódik. Az Érd két arcát mutatta meg idén is, kellemetlen a pontvesztés a Békéscsaba ellen, ugyanakkor mi arra emlékszünk, hogy sokszor nehezítette meg a dolgunkat. Éppen ezért nehéz meccsre számítok, de bízom benne, saját játékunkat tudjuk játszani, s megint sikerül előbbre lépnünk. Eddig egyébként inkább többé, mint kevésbé sikerült azt teljesítenünk, amit elterveztünk, de hátradőlni nem szabad, a neheze még csak ezután jön. Folyamatosan szeretnénk fejlődni" – fogalmazott a vezetőedző, aki továbbra is már csak Tomorira és Mörkre nem számíthat.