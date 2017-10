Női kézi NB I: két év után nyert a Fradi az Audi ETO ellen

Végeredmény:Áprilisban a kecskeméti Magyar Kupa-döntőben 29-29-es rendes játékidőt követően hétméteresekkel az FTC-Rail Cargo Hungaria nyert, házigazdaként azonban csaknem két éve, 2015. november 4-én tudta legutóbb legyőzni a győrieket tétmérkőzésen.A legeredményesebb játékosok: Kovacsics, Pena 8-8, Háfra 3, illetve Amorim 5, Mörk, Görbicz, Oftedal, Puhalák 4-4A győriek közül Tomori Zsuzsanna, Jana Knedlikova, Anne Mette Hansen és Cornelia Nycke Groot is sérülés miatt hiányzott. Ennek ellenére a címvédő kezdte jobban a találkozót, határozott védekezésének és jó helyzetkihasználásának köszönhetően ellépett ellenfelétől.Az első ferencvárosi gól 1-4-es állásnál a 7. percben született, majd még egyet hozzátett előnyéhez a Győr, így Elek Gábor, a zöld-fehérek szakvezetője 8 perc elteltével időt kért. A taktikai szünet után néhány hétméteres kihasználásának, illetve Bíró Blanka védéseinek köszönhetően zárkózni tudott a Ferencváros, sőt, a játékrész felére egyenlített is (6-6). Ebben az időszakban mindkét fél sok hibával játszott, volt olyan időszak, hogy több mint négy percig nem született gól. Öt perccel a szünet előtt először volt az előny a hazaiaknál (10-9), ám pihenni egyenlő állásnál mehettek a csapatok. A fordulást követően a zöld-fehérek hagyták állva ellenfelüket, s 15-12-nél időkérésre kényszerítették Ambros Martínt, sőt, ezután növelték is előnyüket (18-13).A győriek azonban fokozatosan javultak fel újra, a csereként beállt Kari Aalvik Grimbsbö hárításai segítették a védekezést, és elöl is hatékonyabb tudott lenni a Bajnokok Ligája-győztes, így hét perccel a végső dudaszó előtt egyenlített (21-21). A végjátékot azonban jobban bírta a hazai együttes, s végül nagy csatában két góllal diadalmaskodott.A Ferencváros-Győr rangadók eredményének azért is van kiemelt jelentősége, mert az NB I-ben nincs rájátszás, az alapszakasz után hirdetnek végeredményt.1. FTC-Rail Cargo Hungaria 7 7 - - 226-160 14 pont2. Érd HC 8 7 - 1 248-188 143. Győri Audi ETO KC 7 6 - 1 235-147 124. Váci NKSE 5 4 - 1 165-131 85. Dunaújvárosi Kohász KA 6 3 1 2 170-152 76. Kisvárdai KC 5 3 1 1 135-118 77. Siófok KC 6 3 - 3 165-166 68. Alba Fehérvár KC 6 2 1 3 156-166 59. Budaörs 7 2 1 4 183-203 510. DVSC-TVP 6 2 - 4 142-173 411. Kecskeméti NKSE 7 1 1 5 173-216 312. MTK Budapest 6 - 2 4 138-187 213. Vasas SC 6 - 1 5 125-205 114. Békéscsabai ENKSE 6 - - 6 138-187 0

A kecskeméti fináléban 29-29-es rendes játékidőt követően hétméteresekkel az FTC-Rail Cargo Hungaria nyert, házigazdaként azonban csaknem két éve, 2015. november 4-én tudta legutóbb legyőzni a győrieket tétmérkőzésen.Az M4 Sport hétfői, Sportreggeli című műsorában Danyi Gábor, a Bajnokok Ligájában és a hazai élvonalban is címvédő győriek másodedzője felhívta a figyelmet arra, hogy az NB I-ben nincs rájátszás, az alapszakasz után hirdetnek végeredményt."Ha eddig fontos volt mindenkinek minden pont, akkor azt gondolom, ez most duplán vagy triplán érvényes, hiszen utána nem nagyon van lehetőség a javításra. Biztosan nagy küzdelem várható, hiszen a Fradi-Győr mindig csúcsrangadónak számít" - nyilatkozta a keddi találkozóról a tréner.Elárulta azt is, hogy nagyon jó a kapcsolat a két klub és a játékosok között, a két csapat így szinte tökéletesen ismeri egymást, ezért újdonságokkal, új játékelemekkel egyik sem tud előállni."A motiváltságról, a hozzáállásról sem szabad beszélni, mert ha az a kérdés, ki akarja jobban a győzelmet, akkor baj van. Ezzel egyik oldalon sem lesz gond" - vélekedett.Danyi szerint a pillanatnyi forma dönthet kedden 18 órától az Elek Gyula Arénában, illetve meghatározó tényező lesz, hogy ki tud higgadt maradni, és téthelyzetben a tudása legjavát nyújtani."Mindkét oldalon világsztárok játszanak. Döntő lehet, ki tudja jobban odatenni magát és érvényesíteni az akaratát" - tette hozzá.Az edző hozzáfűzte, nemcsak a Győr-Ferencváros rangadók döntenek a bajnoki cím sorsáról, az Érd, a Siófok, vagy akár a Dunaújváros elleni mérkőzések is nagyban meghatározzák majd, hogy a végső összesítésben ki, hol végez.A sérülések jelenleg inkább a győrieket sújtják, Tomori Zsuzsanna, Anne Mette Hansen, Jana Knedlikova és Cornelia Nycke Groot is hiányzik, míg a fővárosiaknál előreláthatólag mindenki játszhat, ám Szucsánszki Zita és Hornyák Dóra még nincs tökéletes állapotban.Az élvonalban mindkét csapat megnyerte eddigi hat mérkőzését, és a BL-ben is ugyanolyan mutatóval - két győzelem, egy vereség - rendelkeznek.