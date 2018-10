Női kézi NB I - Lendületben maradna a címvédő: Audi-ETO - Érd - online 18 óra

Danyi Gábor, a zöld-fehérek vezetőedzője azt reméli, csapata ott folytatja, ahol egy hete a Siófok ellen abbahagyta a játékot.



Fotó: gyorietokc.hu

„Mindenképpen ez a cél, jót tett a csapatnak, hogy a hétvégén nem volt meccsünk, viszont a menetelés most folytatódik. Az Érd két arcát mutatta meg idén is, kellemetlen a pontvesztés a Békéscsaba ellen, ugyanakkor mi arra emlékszünk, hogy sokszor nehezítette meg a dolgunkat. Éppen ezért nehéz meccsre számítok, de bízom benne, saját játékunkat tudjuk játszani, s megint sikerül előbbre lépnünk. Eddig egyébként inkább többé, mint kevésbé sikerült azt teljesítenünk, amit elterveztünk, de hátradőlni nem szabad, a neheze még csak ezután jön. Folyamatosan szeretnénk fejlődni" – fogalmazott a vezetőedző, aki továbbra is már csak Tomorira és Mörkre nem számíthat.