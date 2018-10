Női kézi NB I - Érdre látogat a Mosonmagyaróvár

A válogatott szünetet követően a tavalyi bronzérmes Érd otthonában lép pályára a csapat. A hazaiak három győzelemmel és egy vereséggel a hatodik helyen állnak, míg a Mosonmagyaróvár egy győztes és három vesztes meccsel a tizedik a tabellán.



„Jól jött nekünk ez a válogatott szünet. Több játékosunk is kisebb-nagyobb sérüléssel küszködött, szerencsére ők felépültek az elmúlt két hétben. Sok egyéni foglalkozást tartottunk ebben az időszakban és próbáltuk a taktikai elemeket is pontosítani valamint gyakorolni. A lányok közül többen is nehezen dolgozták fel az MTK ellen vereséget, így egy kicsit a lelkeket is ápolnunk kell. Az Érd ellen nem mi vagyunk az esélyesek. Teher nélkül játszhatunk, remélem ez feldobja a lányokat" – mondta Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője.

A szombati mérkőzésen már Bízik Réka is a csapat rendelkezésére állhat. A 26 éves balszélső még az első fordulóban Kisvárdán sérült meg.



„A jobb belső combomban egy kisebb izomszakadás volt – meséli Bízik Réka. Ez nagyon kellemetlen sérülés, mert igazából csak a pihenés segített. Ezen a héten már teljes intenzitással tudtam edzeni, és remélem, hogy szombaton pályára léphetek. Az Érd az NB I egyik meghatározó csapat. Nem fogjuk könnyen adni a bőrünket, ezért biztos vagyok benne, hogy nagy küzdelem lesz a pályán. Én már játszottam az MKC színeiben olyan találkozón, ahol győzni tudtunk az Érd Arénában. Mindent elkövetünk azért, kárpótoljuk a szurkolóinkat az MTK elleni vesztes bajnoki után."



Az Érd-MKC mérkőzést 18 órakor rendezik az Érd Arénában.