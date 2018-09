Női kézi NB I - Egerbe látogat a Mosonmagyaróvár

A bajnokság két újoncának csatája azért is kiemelt jelentőségű, mert két kör után még egyik csapat sem szerzett pontot. Az MKC a Kisvárdától és az FTC-től, míg az Eszterházy KESC az Érdtől és az MTK-tól kapott ki.



„Az Eger elleni mérkőzés egy kicsit a NEKA elleni bajnoki döntőre hasonlít, amit az előző szezon végén játszottunk – meséli Bognár Róbert. Akkor a lányok elbírták a rájuk rakott terhet és sikerült győznünk, most is ez a feladat. Szombaton be kell bizonyítanunk, hogy jobb csapat vagyunk mint az Eger. A játékosaink pontosan tudják, hogy milyen jelentősége van ennek a találkozónak. Arra számítok, hogy a tapasztalatunk és a jobb egyéni képességeink segítségével megszerezzük a két bajnoki pontot."



Bognár Róbertnek a Ferencváros elleni bajnokin hét játékosát is nélkülöznie kellett. A sérültek közül az Eger ellen várhatóan többen is visszatérhetnek a csapatba.



„A sok sérülés egy kicsit felborította a rendszerünket az előző mérkőzésen. Védekezésben több helyen pozíciókat kellett cserélnünk, így pedig a felállások is változtak. Úgy tűnik Egerben egy kicsit már könnyebb dolgunk lesz, hiszen a sérültek közül többen is hadra foghatóak lesznek. Jó látni a lányokon, hogy mindent elkövetnek azért, hogy játszani tudjanak a szombati találkozón."



A Mosonmagyaróvár a nyári felkészülési időszakban kétszer is megmérkőzött az Eszterházy csapatával. Egerben a hazaiak győztek 23-22-re, míg az UFM Arénában az MKC 30-21-es sikerével zárult a találkozó.



„Debre Viktor munkája jól látszik az egri csapaton. Fizikálisan tökéletesen rendben vannak és nagyon lelkesen kézilabdáznak. A nyári felkészülési találkozókból nem lehet kiindulni, viszont az egriek első két bajnoki találkozójának felvételét alaposan kielemeztük. Különösen figyelni fogunk a nagyon gólerős beálló Sári Barbara játékára, és Pados Mónika átlövésire is készülünk, mert az ő teljesítménye is meghatározó az egri csapatban" – mondta Bognár Róbert.



Az Eszterházy KESC – EU-FIRE Mosonmagyaróvár bajnokit szombaton 18 órakor rendezik Egerben.