Női kézi NB I - 35 gólt dobott, magabiztosan győzött a Győri Audi ETO

A Győr és a Ferencváros is - egyaránt 35 gólt dobva - magabiztos győzelmet aratott a női kézilabda NB I szerdai játéknapján. Győri Audi ETO hivatalos honlapjának tudósítása szerint Fodor Csenge ismét felvehette a zöld-fehér mezt kisebb gyengélkedése után, a csapat kapitánya, Görbicz Anita viszont enyhe megfázás miatt nem volt a keretben. Mint írják, a mérkőzésen Amorim a kezét fájlalta, cserét kért, de bíznak benne, hogy a sérülés nem komoly, az orvosi diagnózis után tájékoztatják a szurkolókat.Eredmények: FTC-Rail Cargo Hungaria - Kecskeméti NKSE 35-15 (16-11)Békéscsabai ENKSE-Győri Audi ETO KC 26-35 (8-17)A tabella:1. FTC-Rail Cargo Hungaria 13 13 - - 427-291 26 pont2. Győri Audi ETO KC 12 11 - 1 407-264 223. Érd HC 12 9 - 3 358-294 184. GVM Europe-Vác 10 7 - 3 308-275 145. Siófok KC 11 7 - 4 329-307 146. Dunaújvárosi Kohász KA 11 6 1 4 300-272 137. Budaörs 13 5 1 7 357-382 118. Alba Fehérvár KC 11 4 2 5 299-307 109. DVSC-TVP 11 5 - 6 276-302 1010. Kisvárdai KC 10 3 1 6 247-265 711. MTK Budapest 11 1 3 7 285-336 512. Kecskeméti NKSE 12 2 1 9 284-385 513. Vasas SC 11 1 1 9 238-361 314. Békéscsabai ENKSE 12 1 - 11 293-367 2

Korábban írtuk:

A BL-középdöntő programja



1. forduló, január 26., péntek, 19.30 óra: CSM Bucuresti–Audi-ETO

2. forduló, február 5., hétfő, 19 óra: Audi-ETO KC–Nyköbing

3. forduló, február 10., szombat, 19 óra: Krim Ljubljana–Audi-ETO

4. forduló, febuár 26., hétfő, 19 óra: Audi-ETO–CSM Bucuresti

5. forduló, március 3., szombat, 13.30 óra: Nyköbing–Audi-ETO

6. forduló, március 10., szombat, 17.30 óra: Audi-ETO–Krim Ljubljana.



Innen folytatják

1. CSM Bucuresti (román) 6 pont

2. Audi-ETO 6

3. Rosztov-Don (orosz) 4

4. Nyköbing (dán) 4

5. Krim Ljubljana (szlovén) 2

6. Midtjylland (dán) 2

Az Audi-ETO női csapata szerdán 18 órakor a Békéscsaba otthonában lép pályára.A sereghajtó viharsarkiak hétvégén szerezték meg első győzelmüket, viszont ezúttal a győriek a találkozó toronymagas esélyesei.Sűrű időszak veszi kezdetét a győriek számára, hiszen pénteken és hétfőn is újabb bajnoki vár a csapatra – holnapután az MTK, míg a jövő hét első napján a Budaörs látogat az Audi-arénába –, majd január 26-án megkezdi a Bajnokok Ligája-középdöntőt a sorozat címvédője.Teljessé vált egyébként a BL második körének programja. Öt meccs időpontja már eddig is tudott volt, most eldőlt, hogy a zöld-fehérek a Nyköbing elleni idegenbeli mérkőzésüket március 3-án 13.30 órai kezdettel játsszák le.Nyitóoldali képünk forrása: gyorietokc.hu