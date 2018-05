Női kézi Eb-selejtező - A győri Bódi Bernadett kimaradt a válogatott keretből

Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét az Európa-bajnoki selejtezősorozat utolsó két mérkőzésére, a Bajnokok Ligájában győztes győrieket két játékos képviseli.

A Győri Audi ETO csapatából - amely vasárnap védte meg BL-címét - a kapus Kiss Éva és a balszélső Puhalák Szidónia tagja a keretnek, amelyből ezúttal kimaradt a rutinos Bódi Bernadett. A jobbszélső a BL-elődöntőben két, míg másnap a fináléban négy góllal segítette övéit.



Rasmussen a magyar szövetség honlapjának elmondta: nagyon fontos számukra, hogy a Koszovó elleni idegenbeli, valamint a Fehéroroszország elleni hazai mérkőzést is megnyerjék, mert ebben az esetben a csoport élén végeznének, és az Eb-kiemelésnél előrébb tudnának kerülni.



"Koszovóban nem okozhat gondot a két pont megszerzése, de már a felkészülés kezdetétől százszázalékosan koncentrálnunk kell, hogy Fehéroroszország ellen is nyerjünk" - tette hozzá a szakember.



A kapitány a junior korosztályú játékosok közül ezúttal egyedül Háfra Noémire számít, akinek kortársai pihenőt kaptak az U20-as világbajnokság felkészülésének kezdete előtt. Rasmussen hozzátette: több játékos bajlódik kisebb-nagyobb problémákkal, így került ismét a keretbe Pálos-Bognár Barbara és Kovács Anna.



"Ismerik, tudják azt a játékot, amit szeretnénk játszani, rájuk ezúttal alapvetően az edzőtábor elején, az edzéseken számítok" - mondta a tréner. Elárulta: sérülés esetén azonban a két játékos a mérkőzéseken is bevethető.

Amennyiben a magyar válogatott Koszovóban begyűjti a két pontot, azzal bebiztosítja Eb-részvételét. A fehéroroszok elleni hazai sikerrel pedig a csoportelsőségét is megszerezné Rasmussen csapata.

Az együttes május 25-étől készül együtt Győrött.



A magyar válogatott kerete (a szövetség honlapjáról):



Kapusok:

Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Janurik Kinga (Érd), Kiss Éva (Győri Audi ETO)

Jobbszélsők:

Lukács Viktória (FTC-Rail Cargo Hungaria), Such Nelli (Siófok)

Jobbátlövők:

Hornyák Dóra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Karnik Szabina (MTK Budapest), Kiss Nikolett (Érd), Kovács Anna

Irányító:

Kovacsics Anikó (FTC-Rail Cargo Hungaria), Pálos-Bognár Barbara (Budaörs), Tóth Gabriella (Érd)

Beállók:

Kisfaludy Anett (Érd), Sirián Szederke (DVSC-TVP), Szabó Laura (Érd)

Balátlövők:

Háfra Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szöllősi-Zácsik Szandra (Budaörs)

Balszélsők:

Puhalák Szidónia (Győri Audi ETO), Schatzl Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria)

A 7. csoport állása: 1. Hollandia 6 pont (114-74), 2. Magyarország 6 (103-71), 3. Fehéroroszország 4, 4. Koszovó 0

Az első és a második helyezett, valamint a hét csoport legjobb harmadikja jut ki a decemberi, franciaországi kontinenstornára.



A magyar válogatott eddigi eredményei:



Magyarország-Koszovó 37-12 (18-5)

Fehéroroszország-Magyarország 18-25 (8-12)

Magyarország-Hollandia 18-19 (11-10)

Hollandia-Magyarország 22-23 (12-12)



A magyar válogatott további mérkőzései:



május 30., Koszovó-Magyarország, Pristina 18.00

június 2., Magyarország-Fehéroroszország, Kecskemét 16.30