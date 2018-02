Női kézi - Mosonmagyaróvári győzelem debütálásokkal

A találkozón érvényesült a papírforma, az óvári csapat a játék minden elemében felülmúlta ellenfelét. Már az első félidőben eldőlt a két pont sorsa, a vendégek nem tudták tartani az MKC által diktált iramot. A mosonmagyaróvári játékosok közül többen is remek teljesítménnyel rukkoltak elő, Kopecz Barbara, Töpfner Alexandra és Bardi Fruzsina is húzóembernek bizonyult.



Az MKC színeiben egyébként ezen a találkozón mutatkozott be az új igazolás Kovacsicz Mónika, aki a játéka alapján gyorsan beilleszkedett a csapatba, hiszen négy gólt szerzett. Szalai Zsuzsanna is most debütált tétmeccsen a felnőttek között, és a fiatal irányító nem illetődött meg a lehetőségtől, amit két gólja is bizonyított.

Az EU-FIRE Mosonmagyaróvár végül jól kézilabdázva és közönségszórakoztató játékot bemutatva magabiztos, 43-17-es győzelmet aratott.



EU-FIRE Mosonmagyaróvár – Marcali VSZSE 43-17 (23-12)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 800 néző

Jv.: Holman, Kovács Á.



MKC: Scholtz – TÖPFNER 6, Gyimesi 1, Farkas 4, Horváh B. 3, KOPECZ 7, Bízik R. 2. Csere: Dányi (kapus), Hajtai 3, Tilinger 3 (1), Szalai 2, KOVACSICZ 4, Tóth M. 3, BARDI 5, Lozsi. Vezetőedző: Bognár Róbert

Marcali: Bödör - Papp V. 2, Sziva-B. 1, Duzsik 3, Urbán E. 1, Szabadfi 7 (4), Jencski 1. Csere: Szvoboda (kapus), Bozsok 2, Urbán R., Tanai. Vezetőedző: Balogh Margit



Kiállítások: 4 perc ill. - perc

Hétméteresek: 1/1 ill. 5/4



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: „Egyre inkább kezdünk csapattá érni, ez a mai meccsen is látható volt. A lányok szép dolgokat csináltak a pályán. A védekezésünk az első félidőben nem volt tökéletes, egy kicsit visszább húzódtunk, ezt pedig kihasználták a vendégek. A szünetben azt kértem a csapattól, hogy kicsit keményítsük fel a védelmet, és hogy ne kapjunk 20 gólnál többet. Örülök, hogy ezt sikerült teljesíteni. A lányok akartak, és kiszolgálták a közönséget. A győzelem mellett a mai napon ez a két dolog volt a legfontosabb."