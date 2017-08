Női kézi - Mosonmagyaróvári győzelem az utolsó hazai edzőmérkőzésen

Ezúttal a nagy múltú DHC Slavia Praha látogatott az UFM Arénába, soraiban Hudák Emmával. A csehek jól kezdték a mérkőzést, de az MKC első félidei hajrájával megfordította az állást. A folytatásban is Bognár Róbert tanítványainak akarata érvényesült, és végül a győzelem is meglett. Sok hiba jellemezte a mérkőzést, mindkét csapaton látszott, hogy kemény felkészülés van a hátuk mögött.



A találkozót követően a mosonmagyaróvári csapat tagjai hazautaztak, a játékosoknak legközelebb hétfőn kell edzésre jelentkezniük.



Mosonmagyaróvári KC SE – DHC Slavia Praha 25-23 (13-8)

UFM Aréna, 100 néző

Jv.: Natkai, Szalay



MKC: Dányi – Hajtai 2, Gyimesi 4, Tilinger 2 (2), Horváth B. 5, Csala 1, Rábai. Csere: Scholtz, Oláh (kapusok), Tóth M. 2, Kopecz 2, Bedő-Farkas 1, Bízik B., Hegedűs 3, Németh V. 1, Bardi, Giricz 1, Töpfner 1. Vezetőedző: Bognár Róbert



DHC Slavia Praha: Kudlácková – Misová, M. Svobodová 5, Chulpová 1, Vecerová 1, Hudák 5 (2), E. Svobodová 2. Csere: Továrkova 1, Matejlová 4 (1), Novotná 1, Tulipanová 3, Horáková Chovamcová.



Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3



Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője: „Ma mindkét csapat nagyon fáradt volt. Ezen a mérkőzésen a nyitott védekezés begyakorlása volt a fő feladat, az öt egyes felállást próbáltuk csiszolgatni. Hátul rendben volt a csapat, a kapott gólok számával is elégedett vagyok. A támadójátékunk hagyott maga után kívánnivalót, sok volt a technikai hiba, a pontatlan lövés és olykor a sebesség is hiányzott. Ezeket a fáradtság számlájára írom. Mindenki küzdött, hajtott, a lányok hozzáállása is rendben volt. Hétvégére pihenőt kapnak a játékosok, hétfőn pedig folytatódik tovább a munka."