Női kézi - Megműtötték az MKC csapatkapitányát

Fotó: Györe Béci

A Budaörs ellen megszerezte első hazai győzelmét az EU-FIRE Mosonmagyaróvár. A 25-24-es sikerből Tilinger Tamara 8 góllal vette ki a részét, ráadásul ő lőtte a mindent eldöntő találatot 5 másodperccel a vége előtt. Az MKC csapatkapitányát hetek óta hátráltatta sérült térde, de ő így is húzóember tudott lenni. Tilinger térdét azóta megoperálták, így biztosan kihagyja a pénteki Debrecen elleni mérkőzést.„Nem lehetett tovább várni ezzel a műtéttel, mert a jobb térdem az edzések után rendszeresen bevizesedett és komoly fájdalmaim voltak – mondja Tilinger Tamara. A szakmai stábbal úgy beszéltük meg, hogy a Budaörs ellen még játszom, utána pedig megműtenek. Az atroszkópos beavatkozást az ország egyik legjobb sportsebésze, Dr. Abkarovtis Géza végezte el, aki már hatodszor műtötte meg a jobb térdemet. Eredetileg porctisztításra számítottunk, de egy kicsit rosszabb volt a helyzet, mert az elkopott porc miatt, a térdkalácsomat is fúrni kellett. A műtét azonban jól sikerült, így most otthon lábadozom. Három hétig kizárólag mankóval szabad mozognom. Jólesik a pihenés, amit ki is használok, mert csak vasárnap kell visszamennem varratszedésre a székesfehérvári kórházba. Várhatóan hat hetet kell kihagynom, így elvileg a decemberi folytatásra már a csapat rendelkezésére tudok állni."