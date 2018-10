Női kézi - Bravúr kellene a Mosonmagyaróvárnak a Fehérvár otthonában

„A győzelem volt fontos és ezt megszereztük Mohácson, de játékban többet vártam a csapattól – mondja Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője. Támadásban lassúak voltunk és sokat hibáztunk a befejezéseknél, hátul pedig hiányzott a kellő agresszivitás és a megállító faultok. Érezhető, hogy a csapat most keresi önmagát. Sok problémát okoznak a sérülések is, amelyek mostanában sűrűn megtalálnak minket."



Bízik Boglárka, Zana Marics, Tóth Melinda és Lozsi Erna játéka is kérdéses a szombati bajnokin, ahol a mosonmagyaróvári csapattól bravúr kell a pontszerzéshez.



„Nem feltett kézzel megyünk Székesfehérvárra. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy jó eredményt érjünk el. Ez azonban kizárólag akkor sikerülhet, ha a védekezésünk hatékonyabban működik és a kapusaink is jobban teljesítenek majd, mint korábban. Az Alba kezdősora nagyon erős. Minőséig brazil, orosz és francia légiósaik vannak, akik jó formában játszanak. Ezt mutatja, hogy a Fehérvár a legutóbbi két mérkőzését megnyerte az Eger és az MTK ellen. Szeretnénk egy jó mérkőzést játszani, ami megerősítheti a hitünket. A következő két bajnoki mérkőzésünkön a Fehérvár és a Budaörs ellen sok minden el fog dőlni" – mondta Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője.



Az Alba Fehérvár – EU-FIRE Mosonmagyaróvár bajnoki mérkőzést szombaton 17 órakor rendezik.