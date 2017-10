Női kézi - A Haladást fogadja a Mosonmagyaróvár

A két csapat eddig pont ellenkezőleg teljesít a bajnokságban. Míg az MKC három győzelemmel a tabella első helyén áll, addig a szombathelyiek három vereséggel a tizenegyedikek. Pár héttel korábban, a szeptemberi Magyar Kupa összecsapáson már találkozott egymással a két gárda, akkor Bognár Róbert együttese gyakorlatilag kiütötte a Haladást, hiszen 37 gólos győzelmet aratott. Persze előre kijelenteni nem lehet, hogy ez alkalommal is hasonló mérkőzést láthatunk, ugyanakkor a jelek mosonmagyaróvári szempontból biztatóak.



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Ezen a héten két fontos találkozónk is van, így szombaton biztosan más szerkezetben játszunk, mint a Magyar Kupában. A Haladás ellen azoknak a játékosoknak szeretnék lehetőséget adni, akik szerdán nem léptek pályára. A lányoknak itt kell bizonyítaniuk a rátermettségüket, és azt, hogy bármikor bevethetőek, akár a Swietelsky-Szombathely elleni csúcsrangadón is, amin lehet, hogy csak 1-2 gól fog dönteni. A csapat még nem, de én fél szemmel már erre a találkozóra is figyelek. Az lesz az ősz legfontosabb mérkőzése, de a Haladás ellen sem hibázhatunk!"



A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik az UFM Arénában.