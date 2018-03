Női Euroliga-negyeddöntő: kikapott a Sopron Basket a Fenerbahcétól + nyilatkozatok

(13–22, 15–12, 18–17, 9–9)Sopron, női Euroliga-negyeddöntő, 1. mérkőzés, 1500 néző. V.: Juras (szerb), Tomic (horvát), Velikov (bolgár).Sopron: FEGYVERNEKY 4, TURNER 12/3, CRVENDAKICS 15/3, Page 2, Jovanovics 6. Cs.: Coates, Milovanovics 11, Salvadores 3, Dubei 2. Edző: Roberto Íniguez.Fenerbahce: SOTTANA 18/9, PLUM 11, Dabovics 6, Veramejenka 6, VAUGHN 10. Cs.: Kizer 4, Powers 3, Cora 2, Vardarli. Edző: Firat Okul.Az egyik fél két győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Fenerbahce javára.Sok néző előtt, remek hangulatban kezdődött a találkozó, a hazai csapat hívei mellett Ausztriából szépszámú török vendégmunkás látogatott el az összecsapásra. Az első percekben a vendégek voltak „élesebbek", a hazaiak görcsösen, kapkodva játszottak. A Fener olasz irányítója, Sottana vezérletével a szakasz közepén 13–4-re elhúzott, ráadásul az első 4 hazai pontot szerző Jovanovics gyorsan begyűjtött két személyit. A szakasz hajrájában Fegyverneky villanásaival közelített ellenfeléhez a Sopron, de 9 pontos török vezetéssel zárult az első negyed.A folytatásban egymás hibáiból éltek a csapatok, a hazaiak több labdát eladtak, a vendégek pedig rosszul dobtak. A szakasz első kosarát több mint 2 és fél perc elteltével indításból Veramejenka révén a vendégek szerezték, ezzel 10 pont fölé nőtt az előnyük. Újabb hazai időkérés következett, amely után összeállt a védekezés, s Turner hármasával 6 pontra feljött a magyar bajnok. A távoli találat tűzbe hozta a soproni publikumot, a honosított hátvéd vezérletével egy 9–2-es rohammal 4 pontra felzárkózott a Sopron, a szünetben aztán 6 ponttal vezettek a vendégek.A szünet után fehérorosz klasszisa, Veramejenka villanásaival ismét ellépett a Fener, ám a három született szerb válogatottja révén tapadt neves ellenfelére a Sopron, Crvendakics „sarki" hármasa után egyre olvadt a török előny. Bár volt lehetőség az egyenlítésre, fordításra, megremegtek a soproni kezek. Török részről Vaughn lépett elő, találataival egy 7–1-es rohammal 7 ponttal ellépett a Fener. Crvendakics és Turner egy-egy szép találatával 3-ra visszajött a Sopron, ám a negyed végét jelző dudaszó pillanatában Plum még betalált.Az utolsó felvonás Salvadores büntetőivel kezdődött, majd vagy két percig hatalmas küzdelem folyt a pályán – pont nélkül. Powers szerzett kosarat, Sottana hármasa után pedig ismét nagyobb hátrányból, 8 pontról kezdhette riválisa üldözését a soproni együttes. A szakasz közepén Íniguez időt kért. Nem egészen 3 perc volt hátra, amikor a vendégek legjobbja, Sottana „sietett a Sopron segítségére" egy technikai „kiharcolásával". Milovanovics előbb az ezért járó 1, majd az ellene elkövetett szabálytalanság utáni két büntetőt is értékesítette. Megzavarodott a Fener, játékosai sorra adták el a labdát, a Sopron pedig Turner és Crvendakics egy-egy villanásával 1 perccel a befejezés előtt egyetlen triplányira zárkózott föl. Mindkét csapat elrontott egy-egy akciót, majd 4 másodperccel a befejezés előtt Turner tripláját Veramejenka blokkolta, a soproni hátvéd szabálytalankodott, Plum büntetőivel pedig a vendégek megnyerték a mérkőzést. Roberto Íniguez : – Ez volt a legrosszabb mérkőzésünk a szezonban, különösen az első negyed. Nem ismertem a csapatomra, ahogy az utolsó két bajnokinkon sem. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, mi történt az elmúlt egy hétben? Huszonkét pontot engedélyeztünk ellenfelünknek az első negyedben, ahonnan harminc perc alatt nehéz visszatérni egy ilyen csapat ellen, amely minden hibát megbüntet. Fegyverneky Zsófia : – Az eredményt nézve nem volt ez egy rossz teljesítmény tőlünk, de mi ennél tudunk sokkal jobban játszani. Főleg az első negyedben kaptunk túl sok pontot. Megmutattuk már többször is, hogy tudunk idegenben is nyerni. Nem fogjuk feladni a párharcot, megpróbálunk idegenben egyenlíteni.

Előzmények:

Jovanovicéknak várhatóan a Fenerbahce ellen is hasonló védekezésre kell felkészülniük. Fotó: Magasi Dávid

Bár még csak február legvége van, a szezon talán legfontosabb párharca előtt áll a Sopron Basket női csapata. A török Fenerbahce elleni két győzelemmel lépné át az álmok kapuját a magyar bajnok, s jutna be a sorozat négyes döntőjébe.Roberto Íniguez, a csapat spanyol edzője a hosszú bajnoki szünet utáni rövid időszakról, a csapat új játékosának, Aliana Coatesnak a beépítéséről és természetesen az ellenfélről, korábbi együtteséről, a Fenerbahce csapatáról is beszélt.

– Rövid és tömör a válasz: sehogy. Rosszul játszottunk, nem vettük komolyan a meccseket. Saját hibánkból nem tudtuk arra használni a két összecsapást, amire szerettük volna, és ezért nagyon mérges vagyok.– Nyilván ugyanaz a klub ugyanazzal a filozófiával, de a jelenlegi Fenerbahce nagyon sokban különbözik attól a csapattól, amelynek én voltam az edzője. Csupán három olyan játékos játszik ma is a Fenernél, akivel annak idején még én is együtt dolgoztam. Őket ugyan nagyon jól ismerem, de ez már egy teljesen más társaság, nem is szerencsés összehasonlítani a kettőt egymással.– Mi vagyunk az első felnőtt profi csapata, tehát ezen a téren újonc, ráadásul hosszú sérülést követően közel egy évet kihagyott. Mint minden fiatal játékos esetében, nála is időre lenne szükség, de ebből van a legkevesebb. Szeretnénk a képességeit a lehető legjobban kihasználni, a második meccsen már jobban mozgott, meglátjuk, mire megy majd a szerdai mérkőzésen. Utána pedig dolgozunk vele tovább, hogy a lehető legtöbbet hozza ki magából és a lehető legtöbbet segítsen a csapatnak, de mindannyiunk számára nagyon nehéz ez az időszak.– Azt, hogy a legjobb játékunkat hozzuk, hogy úgy tudjunk játszani, ahogy tettük a csoportmérkőzéseinken. Nagyon tiszteljük a Fenerbahcét, a szezon előtt az volt a vélekedés, hogy négy csapat esélyes a Final Fourra, a Kurszk, a Jekatyerinburg, a Fenerbahce és a Yakin Dogu. Mi az egyik esélyessel játszunk. Európai szinten nagyon erős csapat hihetetlenül mély és bő kerettel. Sok kiváló játékost tudnak forgatni, ők az esélyesek, a legjobbunkat kell nyújtanunk mind támadásban, mind védekezésben. Arról kell álmodnunk, hogy az első meccset megnyerjük, amikor pedig az befejeződött, annak eredményétől függetlenül arról, hogy a másodikat is. Ennyi.– Nincs ilyen. A papírforma az ő kettő-nullás sikerüket ígéri. Ezzel tisztában vagyunk. Úgy kell játszanunk, ahogy az Euroliga utolsó néhány fordulójában a fontos meccseken tettük, és ami a legfontosabb, az a védekezés.A soproni csapat kapitánya, Fegyverneky Zsófia kiemelte: nagyon bízik benne, hogy a soproni szurkolók megtöltik a Novomatic-arénát, hiszen az utóbbi évek legfontosabb és talán legizgalmasabb összecsapása következik a csapat számára.

„Bízom benne, hogy a csapat hívei olyan atmoszférát teremtenek majd, ami sokat segíthet nekünk egy bravúr elérésében. Ahogyan eddig, úgy szerdán is csapatként játszva és védekezve mindent megteszünk a győzelemért. Úgy érzem egyébként, hogy hárommeccses sorozat előtt állunk" – mondta Fegyverneky Zsófia.

Turner Yvonne szerint a szakvezetés remekül felkészítette a csapatot.

„Meg kell védenünk a pályaelőnyt és az Euroliga csoportkörében látott »Sopron-stílusban« kell játszanunk, hogy esélyünk legyen a továbbjutás kiharcolására" – nyilatkozta a magyar állampolgársággal is rendelkező Turner Yvonne.

Ők küzdenek még



A Final Four másik három kiadó helyéért az alábbi párharcokat rendezik: Jekatyerinburg (orosz)–

USK Praha (cseh), Dinamo Kurszk (orosz)–Famila Schio (olasz), Yakin Dogu (török)–

Bourges Basket (francia).

A második mérkőzést március 7-én, magyar idő szerint 18.30 órakor játsszák Isztambulban, míg az esetleges harmadik találkozó újra Sopronban lesz március 14-én 18 órakor.