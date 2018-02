Női Euroliga-negyeddöntő: kikapott a Sopron Basket a Fenerbahcétól

Eredmény: negyeddöntő, 1. mérkőzés:

Sopron Basket-Fenerbahce (török) 55-60 (13-22, 15-12, 18-17, 9-9)

A Sopron Basket hazai pályán 60-55-re kikapott a török Fenerbahcétól a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének első mérkőzésén, szerdán.Crvendakic 15, Turner 12, Milanovic 11A Sopron és a Fenerbahce párharca azután kezdődött, hogy a magyar csapat 25 éve megszerezte első bajnoki címét, és ezáltal kilépett a nemzetközi porondra. Ezt követően kétszer is legyőzte török riválisát a Ronchetti Kupában. Az Euroligában 14 mérkőzésen az isztambuliak 11-szer nyertek, a Sopron 2001/2002-ben tudta legyűrni ellenfelét kétszer, majd 2007/2008-ban aratta harmadik sikerét.A soproni szurkolók legutóbb két éve láthatták a Novomatic Arénában a Fenert, amely akkor 17 pontos győzelemmel távozott. Ami a Sopron eddigi 18 Euroliga-szezonját illeti, idén 11. alkalommal került be a rájátszásba, ahonnan 2009-ben továbbjutott a salamancai Final Fourba. Az aktuális magyar bajnok 258 EL-találkozón 119/139-es mérlegnél tartott, az elmúlt alapszakaszban pedig 10 győzelemmel klubrekordot állított fel. A rájátszások statisztikájában 42 mérkőzés szerepelt 15 győzelemmel és 27 vereséggel, 18 281 dobott és 18 658 kapott ponttal. Az egyik fél második sikeréig tartó csata nyitányán a túloldalon Firat Okul vezetőedző olyan kiválóságokat küldhetett pályára, mint a fehéroroszokkal Eb-bronzérmes Anasztaszja Veramejenka, az Euroliga-bajnok amerikai-cseh Kia Vaughn, a Budapesten Európa-bajnok, majd olimpiai harmadik szerb Ana Dabovic, az egyetemi világbajnok amerikai Aerial Powers vagy a WNBA All Star-válogatott Jonquel Jones. Roberto Iniguez együttese mellett szólt ugyanakkor, hogy a törökök kétszer is kikaptak idegenben az alapszakasz során Schióban a Salamancában. A szerdai meccs elején - amelyre sok török szurkoló érkezett Ausztriából - 4-4 után kilenc ponttal ellépett a vendégegyüttes.A nagyszünetig a különbséget hat pontra csökkentette a Sopron, majd a harmadik negyedben még egy pontot elvett hátrányából, így ötpontos lemaradással kezdte a záró felvonást. A kevés pontot hozó utolsó negyedben tartotta a különbséget a Fenerbahce, így előnybe került. A párharc második felvonására Isztambulban kerül sor jövő szerdán, az esetleges harmadik mérkőzésnek ismét Sopron ad otthont két hét múlva.

Előzmények:

Jovanovicéknak várhatóan a Fenerbahce ellen is hasonló védekezésre kell felkészülniük. Fotó: Magasi Dávid

Bár még csak február legvége van, a szezon talán legfontosabb párharca előtt áll a Sopron Basket női csapata. A török Fenerbahce elleni két győzelemmel lépné át az álmok kapuját a magyar bajnok, s jutna be a sorozat négyes döntőjébe.Roberto Íniguez, a csapat spanyol edzője a hosszú bajnoki szünet utáni rövid időszakról, a csapat új játékosának, Aliana Coatesnak a beépítéséről és természetesen az ellenfélről, korábbi együtteséről, a Fenerbahce csapatáról is beszélt.

– Rövid és tömör a válasz: sehogy. Rosszul játszottunk, nem vettük komolyan a meccseket. Saját hibánkból nem tudtuk arra használni a két összecsapást, amire szerettük volna, és ezért nagyon mérges vagyok.– Nyilván ugyanaz a klub ugyanazzal a filozófiával, de a jelenlegi Fenerbahce nagyon sokban különbözik attól a csapattól, amelynek én voltam az edzője. Csupán három olyan játékos játszik ma is a Fenernél, akivel annak idején még én is együtt dolgoztam. Őket ugyan nagyon jól ismerem, de ez már egy teljesen más társaság, nem is szerencsés összehasonlítani a kettőt egymással.– Mi vagyunk az első felnőtt profi csapata, tehát ezen a téren újonc, ráadásul hosszú sérülést követően közel egy évet kihagyott. Mint minden fiatal játékos esetében, nála is időre lenne szükség, de ebből van a legkevesebb. Szeretnénk a képességeit a lehető legjobban kihasználni, a második meccsen már jobban mozgott, meglátjuk, mire megy majd a szerdai mérkőzésen. Utána pedig dolgozunk vele tovább, hogy a lehető legtöbbet hozza ki magából és a lehető legtöbbet segítsen a csapatnak, de mindannyiunk számára nagyon nehéz ez az időszak.– Azt, hogy a legjobb játékunkat hozzuk, hogy úgy tudjunk játszani, ahogy tettük a csoportmérkőzéseinken. Nagyon tiszteljük a Fenerbahcét, a szezon előtt az volt a vélekedés, hogy négy csapat esélyes a Final Fourra, a Kurszk, a Jekatyerinburg, a Fenerbahce és a Yakin Dogu. Mi az egyik esélyessel játszunk. Európai szinten nagyon erős csapat hihetetlenül mély és bő kerettel. Sok kiváló játékost tudnak forgatni, ők az esélyesek, a legjobbunkat kell nyújtanunk mind támadásban, mind védekezésben. Arról kell álmodnunk, hogy az első meccset megnyerjük, amikor pedig az befejeződött, annak eredményétől függetlenül arról, hogy a másodikat is. Ennyi.– Nincs ilyen. A papírforma az ő kettő-nullás sikerüket ígéri. Ezzel tisztában vagyunk. Úgy kell játszanunk, ahogy az Euroliga utolsó néhány fordulójában a fontos meccseken tettük, és ami a legfontosabb, az a védekezés.A soproni csapat kapitánya, Fegyverneky Zsófia kiemelte: nagyon bízik benne, hogy a soproni szurkolók megtöltik a Novomatic-arénát, hiszen az utóbbi évek legfontosabb és talán legizgalmasabb összecsapása következik a csapat számára.

„Bízom benne, hogy a csapat hívei olyan atmoszférát teremtenek majd, ami sokat segíthet nekünk egy bravúr elérésében. Ahogyan eddig, úgy szerdán is csapatként játszva és védekezve mindent megteszünk a győzelemért. Úgy érzem egyébként, hogy hárommeccses sorozat előtt állunk" – mondta Fegyverneky Zsófia.

Turner Yvonne szerint a szakvezetés remekül felkészítette a csapatot.

„Meg kell védenünk a pályaelőnyt és az Euroliga csoportkörében látott »Sopron-stílusban« kell játszanunk, hogy esélyünk legyen a továbbjutás kiharcolására" – nyilatkozta a magyar állampolgársággal is rendelkező Turner Yvonne.

A második mérkőzést március 7-én, magyar idő szerint 18.30 órakor játsszák Isztambulban, míg az esetleges harmadik találkozó újra Sopronban lesz március 14-én 18 órakor.