Női Euroliga-negyeddöntő: Sopron Basket-Fenerbahce - Meccsnap szerda 18 óra

Jovanovicéknak várhatóan a Fenerbahce ellen is hasonló védekezésre kell felkészülniük. Fotó: Magasi Dávid

Bár még csak február legvége van, a szezon talán legfontosabb párharca előtt áll a Sopron Basket női csapata. A török Fenerbahce elleni két győzelemmel lépné át az álmok kapuját a magyar bajnok, s jutna be a sorozat négyes döntőjébe.Roberto Íniguez, a csapat spanyol edzője a hosszú bajnoki szünet utáni rövid időszakról, a csapat új játékosának, Aliana Coatesnak a beépítéséről és természetesen az ellenfélről, korábbi együtteséről, a Fenerbahce csapatáról is beszélt.

– Rövid és tömör a válasz: sehogy. Rosszul játszottunk, nem vettük komolyan a meccseket. Saját hibánkból nem tudtuk arra használni a két összecsapást, amire szerettük volna, és ezért nagyon mérges vagyok.– Nyilván ugyanaz a klub ugyanazzal a filozófiával, de a jelenlegi Fenerbahce nagyon sokban különbözik attól a csapattól, amelynek én voltam az edzője. Csupán három olyan játékos játszik ma is a Fenernél, akivel annak idején még én is együtt dolgoztam. Őket ugyan nagyon jól ismerem, de ez már egy teljesen más társaság, nem is szerencsés összehasonlítani a kettőt egymással.– Mi vagyunk az első felnőtt profi csapata, tehát ezen a téren újonc, ráadásul hosszú sérülést követően közel egy évet kihagyott. Mint minden fiatal játékos esetében, nála is időre lenne szükség, de ebből van a legkevesebb. Szeretnénk a képességeit a lehető legjobban kihasználni, a második meccsen már jobban mozgott, meglátjuk, mire megy majd a szerdai mérkőzésen. Utána pedig dolgozunk vele tovább, hogy a lehető legtöbbet hozza ki magából és a lehető legtöbbet segítsen a csapatnak, de mindannyiunk számára nagyon nehéz ez az időszak.– Azt, hogy a legjobb játékunkat hozzuk, hogy úgy tudjunk játszani, ahogy tettük a csoportmérkőzéseinken. Nagyon tiszteljük a Fenerbahcét, a szezon előtt az volt a vélekedés, hogy négy csapat esélyes a Final Fourra, a Kurszk, a Jekatyerinburg, a Fenerbahce és a Yakin Dogu. Mi az egyik esélyessel játszunk. Európai szinten nagyon erős csapat hihetetlenül mély és bő kerettel. Sok kiváló játékost tudnak forgatni, ők az esélyesek, a legjobbunkat kell nyújtanunk mind támadásban, mind védekezésben. Arról kell álmodnunk, hogy az első meccset megnyerjük, amikor pedig az befejeződött, annak eredményétől függetlenül arról, hogy a másodikat is. Ennyi.– Nincs ilyen. A papírforma az ő kettő-nullás sikerüket ígéri. Ezzel tisztában vagyunk. Úgy kell játszanunk, ahogy az Euroliga utolsó néhány fordulójában a fontos meccseken tettük, és ami a legfontosabb, az a védekezés.A soproni csapat kapitánya, Fegyverneky Zsófia kiemelte: nagyon bízik benne, hogy a soproni szurkolók megtöltik a Novomatic-arénát, hiszen az utóbbi évek legfontosabb és talán legizgalmasabb összecsapása következik a csapat számára.

„Bízom benne, hogy a csapat hívei olyan atmoszférát teremtenek majd, ami sokat segíthet nekünk egy bravúr elérésében. Ahogyan eddig, úgy szerdán is csapatként játszva és védekezve mindent megteszünk a győzelemért. Úgy érzem egyébként, hogy hárommeccses sorozat előtt állunk" – mondta Fegyverneky Zsófia.

Turner Yvonne szerint a szakvezetés remekül felkészítette a csapatot.

„Meg kell védenünk a pályaelőnyt és az Euroliga csoportkörében látott »Sopron-stílusban« kell játszanunk, hogy esélyünk legyen a továbbjutás kiharcolására" – nyilatkozta a magyar állampolgársággal is rendelkező Turner Yvonne.

Ők küzdenek még



A Final Four másik három kiadó helyéért az alábbi párharcokat rendezik: Jekatyerinburg (orosz)–

USK Praha (cseh), Dinamo Kurszk (orosz)–Famila Schio (olasz), Yakin Dogu (török)–

Bourges Basket (francia).

A második mérkőzést március 7-én, magyar idő szerint 18.30 órakor játsszák Isztambulban, míg az esetleges harmadik találkozó újra Sopronban lesz március 14-én 18 órakor.