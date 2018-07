Nincs lehetetlen: így formálta át két év alatt a testét kollégánk, Nagy Eszter - előtte, utána fotók

Eszter két évvel ezelőtt, az életmódváltás előtt.

A súlyzós edzéseken azért nem sajnáltam magam, amikor az erőmből kitelt, nagy súlyokkal edzettem.

Bízom benne, hogy a két évvel ezelőtti fotómat ezek mellé téve hitet adhatok a változtatni vágyóknak abban, hogy a lehetetlen nem létezik.

"Ez a forma most abszolút a saját melóm volt. Freimann Sanyi egyengette az utamat, és aalatt is, amikről blogot is vezettem.Közel két éve volt az a nap, amikor az első súlyzós edzésemen megjelentem a Botond Fitness-ben, így az idei diétámat a saját tapasztalataim alapján állítottam össze saját magamnak"- kezdte a beszámolót kollégánk, Nagy Eszter.A 14 hetes program után:Egy év edzés, és a 6 hetes strandforma-program után:Most, két évvel az életmódváltás kezdete és edzések után:"Azért volt ilyen hatásos, mert már pontosan tudom, mire hogyan reagál a testem. A receptben nincs sok csavar: az alapja ugyanaz a fehérjediéta volt, mint a tavaly nyári. Azaz: napi 5-6 tiszta étkezés, a megengedett alapanyagokból. Mint például: csirkemell, pulykamell, tengeri halak, rizs, édesburgonya, zsírszegény túró, tojás, zöld zöldségek, táplálékkiegészítők.Ugyanúgy, a súlyomhoz igazítva grammra pontosan kiszámoltam mindent, megfőztem, dobozoltam, megettem. Volt benne azért csavar: magasabb volt a szénhidrát és a zsírbevitelem is, így erővel és mentálisan is sokkal jobban bírtam. Az edzésekből is visszavettem a tavalyihoz képest: heti négy súlyzós edzésem volt, kettő láb-fenék, kettő felsőtest. És heti 1-2 kardió.Idén az is megkönnyítette a dolgomat, hogy a párommal, Szabival diétáztam. Elmondani nem tudom mennyit jelentett, hogy nem egyedül kellett végigcsinálnom, hanem ebben is a társam és a támaszom volt. A diéta egyébként nyolc hét volt, nem blogoltam róla, csak csendben, magamnak raktam össze egy jobb formát" - fogalmazott Eszter, hozzátéve: