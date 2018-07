Nincs edzőkérdés Svájcban

Peter Gillieron azt követően jelentette ezt be szerdán, hogy az alpesi ország csapata az oroszországi világbajnokság keddi nyolcaddöntőjében 1-0-ra kikapott Svédországtól, így búcsúzott."Garantálom, hogy nincs edzőkérdés. Vladimir Petkovic számtalan nagyszerű dolgot elért már a csapattal, s bár én is csalódott vagyok a kiesés miatt, nem csak a negatívumokat kell nézünk" - nyilatkozta az elnök.Megjegyezte: volt olyan időszak, amikor a svájciak ki sem jutottak a nagy világversenyekre, de most ott vannak Európa legjobb válogatottjai között.A bosnyák származású, svájci állampolgár Petkovicot 2020-ig szóló szerződés köti jelenlegi munkaadójához.