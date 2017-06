Nikolics: nincs értelme azért hazajönni, hogy 15-20 percet játsszak

Nikolics Nemanja, a Chicago Fire labdarúgója úgy nyilatkozott, "semmi értelme" azért hazautaznia a magyar válogatotthoz a tengerentúlról, hogy a mérkőzések végén 15-20 percnyi játéklehetőséget kapjon.



A korábban a Videotonban és a Legia Warszawában is gólkirály, jelenleg az észak-amerikai bajnokság (MLS) góllövőlistáját vezető Nikolics minderről a Kossuth Rádió Sportvilág című műsorában beszélt. Mint elmondta, nem örül, hogy nem volt ott Andorrában az 1-0-s magyar vereséggel zárult világbajnoki selejtezőn, amely után olyan fájdalmat érzett, mintha ő is együtt lett volna a társakkal.



"Ez egy sokk volt. Attól, hogy nem szerepeltem ezen a mérkőzésen, valamilyen szinten én is tagja vagyok ennek a csapatnak" - elevenítette fel érzéseit a támadó, aki téli átigazolását követően eddigi 16 MLS-mérkőzésén 13 gólt szerzett.



Véleménye szerint az andorrai meccs után az a legfontosabb, hogy mindenki megtalálja, hol hibázott, majd ezeket a hibákat kijavítsák.



"Ez egy baki volt sajnos, de az élet megy tovább, koncentrálni kell a következő mérkőzésekre" - tette hozzá.



Saját magával kapcsolatban megemlítette, őszinte a viszonya Bernd Storck szövetségi kapitánnyal, korrektül el tudják mondani egymásnak a gondolataikat, minden kerethirdetés előtt beszélnek. A legutóbbi összecsapással kapcsolatban abban állapodtak meg, hogy mivel az oroszok elleni felkészülési mérkőzésre klubkötelezettsége miatt nem tudott volna hazarepülni, "csak" egy Andorra elleni találkozó miatt nem jön haza. Nikolics megjegyezte, annak egyébként sem látja értelmét, hogy azért hazautazzon, hogy 5-10 percet vagy esetleg fél órát játsszon.



"Nem vagyok közel, így nem egyszerű a helyzet, de úgy nem is tud egy játékos gólokat lőni, ha a kispadon ül. Szerintem lenne helyem a kezdő tizenegyben, de az edző állítja össze a csapatot, nem én" - zárta Nikolics, aki szerint Storck megértette, elfogadta az álláspontját. Egyúttal hozzáfűzte, ha megkapta a bizalmat, gólokkal hálálta azt meg, éppen ezért rosszul esik neki, hogy a nemzeti csapatnál nem volt még erre lehetősége.