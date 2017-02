NFL Super Bowl - New England Patriots vs. Atlanta Falcons & Lady Gaga

Lady Gaga amerikai popénekesnő a profi amerikaifutball-liga (NFL) közelgő nagydöntőjéről, a Super Bowlról tartott sajtótájékoztatón a texasi Houstonban 2017. február 2-án. A kezdésről döntő pénzérmét idősebb George Bush volt amerikai elnök és felesége, Barbara dobja fel február 5-én, közvetlenül a mérkőzés előtt. Az 51. alkalommal rendezett nagydöntőt a New England Patriots és az Atlanta Falcons játssza a houstoni NRG Stadionban. (MTI/AP/David J. Phillip)

Az NRG Stadionban sorra kerülő összecsapáson a liga legtöbb pontot szerzett csapata (Atlanta) lép pályára a legjobb védelemmel rendelkező (New England) ellen. Az NFL történetében korábban ötször volt arra példa, hogy hasonló párosítás jött össze, s mindössze egyetlen kivétellel - a San Francisco 1989-es győzelmét leszámítva - mindig a legjobban védekező gárda diadalmaskodott.Érdekesség, hogy a Patriots védelme története során mindössze második alkalommal bizonyult a legjobbnak, 2003-ban volt így legutóbb, akkor a gárda Super Bowlt nyert - éppen Houstonban.A kiváló védelem mellett a New England támadásban is rendkívül erős, az irányító Tom Brady rekordot jelentő hetedik Super Bowljára készül, s ha nyer, akkor ezen a poszton az első, összességében pedig Charles Haley után mindössze a második olyan játékos lesz az NFL történetében, aki ötödször emelheti magasba a Vince Lombardi trófeát.Bill Belichick, a Patriots vezetőedzője karrierje tizedik Super Bowlját játssza, neki már hat bajnoki címe van, ebből négyet ünnepelhetett a bostoniak trénereként, kettőt még a New York Giants segédedzőjeként. Legutóbb két évvel ezelőtt a Seattle Seahawks legyőzésével diadalmaskodott.Az Atlanta elsősorban hatékony támadógépezete miatt jutott a nagydöntőbe, az irányító Matt Ryan a rájátszásban eddig hét touchdown-passzt adott és egyszer sem adta el a labdát. A Super Bowlok történetében eddig hat olyan irányító lépett pályára, aki interception (amikor az irányító passzát egy védő kapja el) nélkül jutott el a fináléig, mindannyian győzelemre vezették csapatukat. Ryan egyébként szinte napra pontosan két hónapja nem vesztette el a labdát, december 4-e óta - amikor is egy Kansas City Chiefs-védő halászta le egy átadását - 212 passzkísérlete volt anélkül, hogy az ellenfél valamelyik védője elkapta volna.

A döntők győztesei 2001 óta



2001: Baltimore Ravens

2002: New England Patriots

2003: Tampa Bay Buccaneers

2004: New Englans Patriots

2005: New England Patriots

2006: Pittsburgh Steelers

2007: Indianapolis Colts

2008: New York Giants

2009: Pittsburgh Steelers

2010: New Orleans Saints

2011: Green Bay Packers

2012: New York Giants

2013: Baltimore Ravens

2014: Seattle Seahawks

2015: New England Patriots

2016: Denver Broncos



A tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) eddigi 50 Super Bowlján a Pittsburgh Steelers a rekorder hat sikerével



Összesen

6: Pittsburgh Steelers

5: Dallas Cowboys, San Francisco 49ers

4: Green Bay Packers, New York Giants, New England Patriots

3: Los Angeles/Oakland Raiders, Washington Redskins, Denver Broncos

2: Baltimore Ravens, Baltimore/Indianapolis Colts, Miami Dolphins

1: Chicago Bears, Kansas City Chiefs, St. Louis Rams, New Orleans Saints, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks

Ryan kedvenc elkapója Julio Jones, aki pályafutása eddigi öt playoff-mérkőzésén átlagosan 110 yardot szerzett csapatának, a Green Bay Packers elleni főcsoportdöntőben például 9 elkapásból 180 yarddal és két touchdownnal zárt, az ő semlegesítése egyértelműen a találkozó egyik kulcskérdése lehet.Ryan irányításával az Atlanta története során eddig kétszer nézett farkasszemet a New Englanddel, mindkét alkalommal a bostoniak diadalmaskodtak.Az Atlanta története első, míg a New England ötödik bajnoki címét ünnepelheti, utóbbi az örökrangsor második helyén ezzel beérné a Dallas Cowboys és a San Francisco 49ers együttesét. Az éllovas Pittsburgh Steelers hat diadalt számlál.A Super Bowl a világ legnézettebb egynapos sporteseménye, amely így természetesen a hatalmas látványos show-ról is szól egyben. A élidei koncertet ezúttal a tavaly még a himnuszt éneklő Lady Gaga adja.