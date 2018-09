NFL - Philadelphia Eagles-Atlanta Falcons meccsel indul a szezon

A 17 héten keresztül zajló alapszakaszban a két főcsoportban szereplő 32 csapat mindegyike 16 mérkőzést játszik - egyszer mindenki szabadnapos -, majd az Amerikai Főcsoportból (AFC) és a Nemzeti Főcsoportból (NFC) hat-hat együttes jut a rájátszásba. Az idény csúcspontjaként február 3-án Atlantában, a Mercedes-Benz Stadiumban az 53. Super Bowlon csap össze egymással az AFC és az NFC legjobbja.



Az NFC-ben szerepel a címvédő Philadelphia Eagles, amely úgy nyert bajnoki címet, hogy a rájátszásban az elsőszámú irányítóját, egyik legjobb falemberért és védőjét is nélkülözte. Az irányító poszton ugyan az Eagles-drukkereknek még várniuk kell Carson Wentz visszatérésére, ugyanakkor nagyon nem kell izgulniuk, hiszen az a Nick Foles vezeti majd a támadósort, aki a Super Bowl legértékesebb játékosa volt.



A Sasoknak számos kihívója van a főcsoporton belül, szakértők szerint az első számú a Los Angeles Rams, amely egyszerre tudhatja magáénak az előző szezonban a liga legjobb edzőjének választott Sean McVayt, a legjobb támadó Todd Gurleyt, illetve a legjobb védő Aaron Donaldot. Ehhez a kerethez ráadásul további sztárok csatlakoztak Ndamukong Suh és Marcus Peters személyében, s szakértők szerint talán pont ez lehet az, ami megnehezítheti a szakmai stáb dolgát.



Az előző főcsoportdöntőben vesztes Minnesota Vikings is erősödött: a rájátszásban az irányító Case Keenum nem játszott rosszul, de a helyére igazolt Kirk Cousins várhatóan minőségi előrelépést jelent majd a támadó oldalon. Érdekesség, hogy Cousins lett a liga történetének első olyan játékosa, akinek szerződése - amely 84 millió dollárról szól - teljes egészében garantált, azaz ezt az összeget mindenképpen, akár sérülés esetén is megkapja.



Az AFC favoritja ezúttal is a legutóbbi négy szezonból háromszor döntős és kétszer bajnok New England Patriots, amely az NFL történetének harmadik csapata lehet, amely sorozatban legalább háromszor játszik nagydöntőt. A bostoniak kerete ugyanakkor kicsit gyengült a holtszezonban, de a 41 éves, ötszörös bajnok Tom Brady, valamint a sikeredző, Bill Belichick többször is bizonyította már, hogy gyengébbnek tűnő játékosállománnyal is képesek a liga élére repíteni a gárdát.



A bostoniak elsőszámú kihívója főcsoporton belül a Pittsburgh Steelers, amelynél idén is önkényes sztrájkba kezdett a sztárfutó, LeíVeon Bell annak reményében, hogy minél nagyobb szerződést kapjon a klubtól. A játékos még nem állt edzésbe, és az már biztos, hogy az első fordulóban nem ő kezd a Steelersben. A Pittsburgh mellé szorosan felzárkózott a Jacksonville Jaguars, amely az előző szezonban éppen a Steelerst búcsúztatva játszott főcsoportdöntőt. A floridaiak elsősorban kőkemény védelmüknek köszönhetően jutottak ilyen sokáig az előző évadban, és ez az egység gyakorlatilag változatlan maradt.



A tavalyi alapszakaszt egyedüliként a Cleveland Browns fejezte be győzelem nélkül, az ohiói csapat kerete ránézésére alaposan megerősödött a holtszezonban, edzője, Hue Jackson pedig egy nyilatkozatában történelmi fordulatot ígért a szurkolóknak.