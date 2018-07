Nézzünk a probléma mélyére: Miért volt kilátástalan a férfi pólóválogatott játéka? Hogyan tovább?

– Talán nem is baj, hogy nyolcadik helyen zártunk, ha ötödikek vagy hatodikok lettünk volna, akkor talán elsiklottunk volna sok probléma felett – ezt a következtetést mi még kérdőjellel vetettük fel a férfi vízilabda-Európa-bajnokság kapcsán, de ez már egy idézet volt, ponttal a végén, méghozzá Märcz Tamás szövetségi kapitánytól, aki a VLV-nek nyilatkozva igazolta: beszélnünk kell a magyar férfi vízilabdázás problémáiról. Hiszen – ahogy hétfői beszámolónkban kiemeltük – ikszeltünk a németekkel, kikaptunk az oroszoktól, és kiábrándító játékkal értük el a magyar férfiválogatott történelmének második legrosszabb Eb-helyezését.El is kezdődött a nyilvános vita a kérdésben, több elgondolkodtató véleményt lehetett olvasni – a leghatározottabban Gerendás György fogalmazott –, így mi is felkerestük Szabó Zoltánt, a Szegedi Vízipóló Suli szakmai igazgatóját, aki szakkommentátorként a helyszínen követte végig az Eb-szereplést, illetve Győri Esztert, aki mostanság a kiváló szentesi utánpótlás-nevelés egyik kulcsfigurája, így hiteles véleménnyel szolgál a hátország helyes működtetése kapcsán.Mi volt a gond Barcelonában? – tettük fel a kérdést Szabó Zoltánnak, akivel erről órákat lehetne beszélni, de próbáltuk a lényeget megragadni.

Ilyen kiegyensúlyozott mezőnyben lehet nyolcadiknak lenni. De olyan érzelemmentes, beletörődő, akaratgyenge megnyilvánulásokkal, amiket a csapattól láttunk, úgy már tiszteletlenség kikapni

– kezdte a játékosként BEK- győztes szakember.

Ezek a fiúk tudnak jól játszani, csak a hazai világligadöntőben jött a csúcsformájuk, az Eb-n pedig nem

– tette hozzá.Foglalkoztunk a mutatott játékkal is, amely sokszor kilátástalannak tűnt. Erről is kisregényt lehetne írni, de Szabó Zoltán szerint két szempont volt a döntő.– A centerjátékunk nagyon rossz volt, ami kihatással volt mindenkire. Emiatt rendre 8-9 méterről kellett lövöldözniük a játékosainknak. Ha 5-6 méterről kellett volna, most nem az Eb egyik leggyengébb, 27 százalékos lövőstatisztikájáról beszélgetnénk – emelte ki Szabó, majd kitért a másik kulcsra. – Az emberelőnyös akcióink lassúk és körülményesek voltak, míg több riválisunktól láttuk, hogyan zilálnak szét védelmeket.Hogyan jutottunk idáig? Nincs egységes rendszer, amely a tehetségeinkből nemzetközi szinten is jó játékosokat nevel?– Szerintem van szakmai konszenzus arról, hogy mit és miként kellene elérni, csak az eredményesség túlságosan fontossá vált már a gyerekeknél is, így az erről szóló kritikákat az utánpótlásban dolgozóként én is magamra veszem, és jogosnak tartom – mondta önkritikusan Szabó Zoltán.

Az eredmények hajszolása az erős alapok és az egyéni képzések rovására megy. Nem világklasszisokat kell nevelni, hanem jó játékosokat, és az ehhez vezető folyamatokat át kell gondolni. A horvát Loren Fatovic a világ egyik legjobbja, de amikor 18 évesen láttuk játszani, azt se értettük, mit keres a válogatottban. Azért volt így, mert nem ugrottak át fontos lépcsőfokokat a képzésében.

Ezen a ponton adtuk át a szót Győri Eszternek, aki – ugyan női vonalon, de – kiváló utánpótlásműhely kulcsembere Szentesen, ahol szép sikereket érnek el.– Munkánk egyik alapköve, hogy nem tinisztárokat kell nevelni, hanem olyan játékosokat, akiket később a felnőtt klubcsapatba be lehet építeni, majd a válogatottban is szerepet kaphatnak. Az csak plusz, ha jó korosztályos eredményeket érünk el. De lényegében mindegy, hogy egy 10–12 évesek közötti bajnoki milyen eredménnyel zárul. 16 éveseknek is játékos ügyességi feladatok sorát adjuk, hogy az alapok nagyon biztosak legyenek, és nehogy megunják a sportágat, és abbahagyják. Kis ország vagyunk, nem engedhetünk meg magunknak lemorzsolódást, hiszen így is szűkebb a merítési lehetőségünk, mint több nemzetközi riválisunknál – összegzett a szakember, akit 2017-ben az év Csongrád megyei utánpótlásedzőjének választottunk.