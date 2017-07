Nézze meg az Újpest FC új címerét!

Az Újpest FC labdarúgóklub hétfőn bemutatta új címerét, noha az anyaegyesület Újpesti Torna Egylet (UTE) szerint a hozzájárulása nélkül ezt jogszerűen nem lehet megváltoztatni.



A futballcsapat honlapja arról számolt be, hogy a több ezer beküldött voks alapján egyértelmű eredmény született a három szavazásra bocsátott tervezet között.



A lila-fehérek internetes oldalán múlt hétfőn jelent meg az a cikk, amelyben Gyarmati Eszter ügyvezető igazgató bejelentette, hogy a szurkolók vasárnapig szavazhatnak a három logótervre, a győztes változat pedig rákerül a július 20-án bemutatandó új mezre.



Az UTE mellett a labdarúgócsapat szurkolói is nemtetszésüknek adtak hangot a közösségi médiában. Az egyesülethez hasonlóan ők is jelezték, az UTE és az Újpest FC között kötött társasági szerződés értelmében vannak olyan kérdések, amelyekről csak százszázalékos egyetértéssel lehet határozatokat hozni, ilyen a névhasználat, a társaság átalakítása, valamint a társaság által használt eredeti arculati elemek megváltoztatása, azaz csapatszínek, címer, emblémák.