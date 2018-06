Nevet változtat az NB I bajnoka

Július 1-től MOL Vidi FC néven folytatja tovább a Videoton FC. Az új felállás részleteiről, a változás hátteréről a-nak beszélt Garancsi István, a klub tulajdonosa.Az előzményeket is érdemes tisztázni. 2004-ben a klubnál zajló negatív gazdasági események miatt a Videoton Holding megvonta a névhasználati jogot a csapattól, a csapat elveszítette a Videoton nevet. 2007-ben a Magyar Labdarúgó Szövetség megvonta az akkor már három éve FC Fehérvár néven működő klub licencét is.- 2007 decemberében vettem át a klubot, és azonnal nekiláttam, hogy a licencügy megnyugtatóan lezáruljon, és az NBI-ben folytathassa tovább a szereplést a csapat. A Vidi bizonyította az elmúlt években, hogy képes megújulni és eredményt elérni, de ehhez kellett a MOL támogatása is. Nyolc éve állnak a csapat mögött főszponzorként, és belföldön komoly sikereket értünk el - mondta Garancsi. - A Videoton nevet, miután megvettem a csapatot, magam „szereztem vissza", hosszú küzdelmek árán. Számunkra ez fontos volt, a szurkolóknak is ezt ígértem.A névváltoztatást a tulajdonos szerint az indokolta, hogy két vállalat neve nem szerepelhet a klubnévben, különösen úgy nem, hogy az egyik pénzt fizet a névadóságért, a másik pedig nem.- A Videoton nem szponzor, ugyanakkor mégis forog a nevük, vagyis olyan, mintha támogatók lennének, miközben nem azok. Nem szeretnénk, hogy ez a „jogászkodás" ott lebegjen a fejünk felett - mondja Garancsi, aki beszélt arról is, hogy a Videoton mit szól a névváltoztatáshoz.- A Videoton Holding megértette a klub előtt adódott üzleti lehetőséget, elfogadta és támogatta is a változást. 2009-ben, a név visszaadásával nagyon komolyan hozzájárultak ahhoz, hogy a klubot újra felépíthessük, és ott tartsunk, ahol ma tartunk. Ezt ezúton is köszönöm nekik. Szerencsére nem veszteségként élik meg ezt a mostani változást, továbbra is segítenek nekünk, hiszen a védjegyeket is használhatjuk a jövőben.