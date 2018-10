Németh Katalin, fertődi versenyző, két aranyérmet szerzett a lettországi kettlebell világbajnokságon - fotók

Németh Katalin három számban indult. Először a 24 kg-os profi szakításban mérette meg magát. A fantasztikus profi sportolókkal megtűzdelt mezőnyben, remek egyéni rekorddal a nyolcadik helyen végzett. Ezt követte szombaton a 16 kg szakítás, melyben sikerült elhoznia az aranyérmet. Utolsó napra a 2x16 kg hosszú ciklus jutott. Kati annak ellenére, hogy nemrég kezdte meg felkészülését ebben a számban, szép, egyenletes munkával végigdolgozta a 10 percet és a végén 76 ismétlésen állt meg a számláló. Ez az eredmény a súlycsoportjában a legjobb volt, így megszerezte a második aranyat is a kis megyei küldöttség.

Harminc országból több mint 550 sportoló érkezett Lettországba. Hazánkat kilenc fős küldöttség képviselte, s amelyet három, Győr-Moson-Sopron megyei sportoló is erősített. Németh Katalin és Jaczkó Ákos a fertődi Főnix FSE-ből és Lakatos Attila, a ménfőcsanaki Győr Kettlebell SE-ből.A második versenynapon kezdték meg a versenyt a megyei sportolók. Elsőként Jaczkó Ákos lépett platformra 2x24 kg hosszú ciklus számban. Egy ilyen színvonalú versenyen a bírók sokkal szigorúbban értékelik a sportoló teljesítményét. Ákos mindezek tudatában kezdte meg a munkát és a fixációkat hosszan kitartva, szépen, egyenletesen dolgozott. A 10 perc leteltével 79-en állt meg a számláló. Ami azt jelentette, hogy a saját flightját nyerte, de még öten hátra voltak a súlycsoportjából. Köztük volt az a lengyel versenyző is, akivel nagyot harcoltak az idei Európa-bajnokságon. Akkor Ákos győzedelmeskedett, de ezúttal a lengyel sportoló került ki győztesen a csatából, mivel ismerte az előző szett eredményeit, helyzeti előnyét kihasználva, egy ismétléssel megnyerte a számot. Jaczkó Ákos élete első kettlebell világbajnokságáról egy csodálatos ezüstéremmel térhetett haza.Lakatos Attila 2x24 kg biatlon versenyszámára szombaton került sor. Biatlonban a sportolók 2x10 percig viaskodnak a súlyokkal. Először lökésben, majd szakításban mérik össze tudásukat és a két versenyszámból születik meg a végeredmény. Attila szépen, összeszedetten versenyzett mindkét számban. Lökésben és szakításban is egyéni rekordot ért el, ami most egy világbajnoki 5. helyre lett elég.Mindhárom sportoló elmondta, hogy fantasztikus élményt jelentett nekik a világbajnokság. Lenyűgöző teljesítményeket láttak, hihetetlen világcsúcsok születtek. A legmegdöbbentőbb eredményeket talán a hölgyek produkálták az új kétkezes versenyszámokban, viszont a legszívmelengetőbb élmény most is, mint mindig, a 70 év feletti veterán sportolók küzdelmei voltak. Csodálatra méltó a kitartásuk és a sportszeretetük. Igazi követendő példa.