Nemak-jégpálya Győrben: másfél milliárd forintba kerül az új létesítmény - fotók

Tavaly novemberben rakták le a győri műjégpálya alapkövét, s aki Kiskúton jár, az láthatja, előrehaladott állapotban van a létesítmény.

Jól halad az építkezés, a tervek szerint január végén, február elején lesz a műszaki átadás, ezt követően még a helyiségek bebútorozása, a csinosítás lesz hátra. A próbaüzemet követően pedig úgy tervezzük, hogy a jövő őszi szezon kezdetén teljesen készen várjuk a jégkorongosokat és természetesen a nagyközönséget is. Ugyanis a korcsolyázni vágyóknak is lesz lehetőségük, hogy hódoljanak a szenvedélyüknek"

– mondta a Győri Nemak-Dana ETO HC alelnöke, Szarvas Zoltán.A Nemak-jégcsarnok a fogadóterülettel és az öltözőkkel együtt 4000 négyzetméter alapterületű, a pálya pedig 58x28 méteres lesz, a lelátón 1800 néző szurkolhat majd a győri csapatoknak.

Öt öltözőt alakítunk ki, lesz egy konditerem is, s ha úgy alakul, hogy esetleg élvonalbeli felnőttcsapatunk lesz, akkor az egyik helyiségben akár szaunát, pezsgőfürdőt is ki tudunk alakítani, ezzel is segítve a megfelelő felkészülést és rehabilitációt. Ez persze még egy kicsit odébb van, de a tervek szerint két év múlva már szeretnénk csapatot indítani az Erste Ligában. Ennek irányába egyébként a közeljövőben döntő lépést is teszünk a szövetséggel, de korai még konkrétumokat mondani. Amint lesz miről beszámolni, úgyis megtesszük"

– folytatta Szarvas Zoltán, aki a beruházás költségeiről elmondta: mintegy másfél milliárd forint a teljes költség, mely társasági nyereségadóból és az önkormányzat által biztosított önrészből valósul meg.

A pálya egyik hosszanti oldalán, valamint a kapu mögött alakítjuk ki a lelátókat, míg a rövidebbik oldali nézőtér felett lesz a VIP-páholy. Bízunk benne, lesz fogadókészség a győriek részéről a csapat iránt, mi szeretnénk egy stabil első osztályú gárda alapjait lerakni. Azért két évben határoztuk meg ennek célját, mert a mostani ígéretes korosztályos csapatból addigra többen kiöregednek, viszont jó lenne, ha azt a tudást, amit megszereztek itt az elmúlt években, nálunk kamatoztatnák"

– fogalmazott a klubvezető.A mostani szezonban is három helyen biztosítanak jeget a csapatoknak és a közönségkorcsolyázásnak, a kispálya és a hátsó sátoros pálya mellett oldalt is kialakítanak egy pályát, mely a későbbiekben a szabad-idősport céljait szolgálja majd, szárazedzésekre, futásra lesz lehetőség itt.

Még egy szezonban lesznek kényelmetlenségek, ezért mindenki megértését kérjük, de azt gondolom, hosszú távon megéri még egy kicsit türelmesnek lenni, mert a jégsportokat remekül szolgáló létesítménnyel bővül a város"

– zárta szavait Szarvas Zoltán.