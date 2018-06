Nehezen, de nyertek a spanyolok: Irán - Spanyolország 0-1

Irán-Spanyolország 0-1 (0-0) Kazany, játékvezető: Andrés Cunha (uruguayi)



Irán: Alireza Beiranvand - Ramin Rezaeian, Morteza Pouraligandzsi, Madzsid Hosszeini, Ehszan Hadzsszafi (Mohammadi 68') - Karim Anszarifard (Dzsahanbaks 74'), Omid Ebrahimi, Mendi Taremi, Szaeid Ezatolahi, Vahid Amiri (Goddos 86') - Szardar Azmoun



Spanyolország: David de Gea - Nacho Fernández, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba - Isco Alarcón, Sergio Busquets, Andrés Iniesta (Koke 71') - Lucas Vázquez (Asensio 80'), Diego Costa (Rodrigo), David Silva



Gólszerző: Costa (54')

Sárga lap: Amiri (79'), Ebrahimi (90+2')





1. perc A fehérben játszó spanyolok kezdik a mérkőzést. 6. perc Iráni szabadrúgás a szögletzászló közeléből, itt a spanyol védelemnek kell tisztázni. 10. perc Silva beadása okoz veszélyt, ám Piqué és Ramos feje fölött is elszáll. 15. perc Míg a spanyolok a szélről próbálkoznak, beadásokkal, az irániak ha támadnak, azt lövéssel fejezik be. Ezúttal is így történt, Ebrahimi 22-ről lő mellé. 16. perc Ramos, miután leütközte a játékvezetőt, a hosszú oldalra íveli a labdát, Beiranvand résen. 19. perc Silva 20-ról ereszt meg egy bombaerős lövést, vállal blokkolja Hosszeini. 21. perc 25. perc Silva 25-ről, oldalról elvégzett szabadrúgása megpattan a sorfalon, Beiranvand fogja magabiztosan a labdát. 30. perc Remekül passzolgatnak a spanyolok, Iniesta középre passzolna, ebbe sikerül belepiszkálni a védelemnek. A szöglet után hat méterről akrobatikus mozdulattal lő kapu fölé Silva. 35. perc Egy percig tart az iráni bedobás a spanyol térfélen. A vége shakespeare-i: sok hűhó semmiért. 37. perc Iráni szöglet jöhet, kifejelik a spanyolok. A tizenhatos előterében a földre rogy az iráni csapatkapitány, Hadzsszafi. 38. perc Combsérülésnek tűnik az eset, de az ápolás segít. 39. perc A spanyolok visszaadják a labdát, Beiranvand veszi fel, ám Costa odamegy, és mintha rálépett volna a kapus lábára. A kapus kidobja a labdát. 40. perc Némi emberkedés után folytatódhat a játék, Hadzsszafi is visszajöhet. 42. perc Spanyol helyzet megint: Silva lövése az ötös előteréből ezúttal is a blokkban hal el. 45. perc Három perc az első félidő hosszabbítása. 45+2. perc Szögletre pattan Silva lövése a sokadszor is jól blokkoló Pouraligandzsiról. 45+3. perc Vége az első félidőnek. A spanyolok egyelőre nem találják a rést a iráni pajzson. 46. perc Végre találnak egy labdát, úgyhogy kezdődhet a második félidő. 50. perc Tüzijáték az iráni kapu előtt, Beiranvand kétszer is nagyot véd egy percen belül. 52. perc A visszagurított labdát Isco bombázza fölé. 53. perc Talpon a fél stadion. Egészen pontosan az a fele, amelyik nem látta jól, hogy Anszarifard 14-ről megeresztett lövése után a labda oldalról érte a hálót. 54. perc Iniesta játssza meg Costát, aki 11-ről két védőt ver át, ahogy megfordul, a labdát a menteni igyekvő Rezaeian Costára lövi, a spanyol térdéről a labda végül a kapuba vágódik. 0-1 60. perc Iráni akció után Taremi fejese elpattog a spanyol kapu előtt. 63. perc A spanyol kapuba kerül a labda de Gea lábai között, de úgy tűnik, nem ítélnek gólt a játékvezetők. 64. perc Lesről született a találat, így hiába örültek az irániak. 68. perc Hadzsszafi nem tudja folytatni, Mohammadi jön az irániaknál. 70. perc Őrült tömegjelenet az iráni gólvonal előtt, hárman is fekve próbálják megakadályozni Piquét a gólszerzésben, plusz a kapus. Végül szabadrúgás kifelé. 71. perc Koke jön Inieste helyére. 74. perc Anszarifard-Dzsahanbaks csere Iránnál. 75. perc Dzsahanbaks keresztlabdájára két iráni is érkezik a kapu előtt, mindketten lemaradnak róla. 77. perc 18-ról spanyol szabadrúgás, Isco lövi el, bele a sorfalba. 79. perc Amiri kap sárgát, a félpályán lépett oda nagyon keményen Carvajalnak. 80. perc Asensio a pályán. Vázquezt váltja. 82. perc Taremi érkezik középen Amiri beadására, a fejes nem sokkal megy a kapu fölé. 86. perc A harmadik iráni csere: Amiri le, Goddos be. 89. perc Rodrigo Moreno váltja Costát. 90. perc Négy perc a hosszabbítás. 90+2. perc Ebrahimi kap sárgát egy karaterúgás miatt. 90+5. perc De Gea öklözi ki a kapu elé ívelt labdát. Ezzel ér véget a meccs.

A meccs egyik nagy kérdése előzetesen az volt, hogy az új szakvezető, Fernando Hierro kiteszi-e a kezdőcsapatból a Ronaldo második góljánál nagyot hibázó kapust, David de Geát, vagy továbbra is megbízik benne."Nehéz pillanatokon ment keresztül, de idővel ezen is túlteszi majd magát. A kapusok pszichológiája egyedi, neki is időre van szüksége. Támogatnunk kell őt" - mondta Hierro, akinek szavai alapján szinte biztosan De Gea kezd majd Irán ellen is annak ellenére, hogy a spanyol sajtó össztűz alá vette.A hálóőr mellett kiálltak csapattársai is: Iago Aspas például azt mondta, játékostársát tartja a világ egyik legjobb kapusának, és nagyon fáj neki, hogy megkérdőjelezik a helyét."Nem lenne szép dolog lecserélni egy ilyen hiba miatt. Nem fogjuk megölni azért, mert egyszer elrontott valamit" - mondta a Celta Vigo támadója a Radio Marcának. De Gea klubjában, a Manchester Unitedben az idény legjobb játékosa lett, s nagy része volt abban, hogy a Vörös Ördögök a Premier League második helyén zártak mindössze 28 kapott góllal.Carlos Queiroz a mérkőzést megelőzően úgy fogalmazott, nem tartja fairnek, hogy a brazil születésű Diego Costa - aki két gólt lőtt a portugáloknak - a spanyol válogatottban szerepel."Nélküle is fantasztikusak, de úgy tűnik, nem volt elég nekik, hogy remek spanyol játékosaik vannak" - utalt a támadóra a portugál edző, akinek csapata egy esetleges bravúros pontszerzéssel fontos lépést tehetne a továbbjutás felé.