Néhány érdekesség a Tour de France-ról számokban

Nemrég rajtolt el a világ legrangosabb kerékpárversenye, a Tour de France, mely 1903 óta idén már 104. alkalommal kerül megrendezésre.Harminc éve először fodrult elő, hogy a hivatalos startnak német város, jelenleg Düsseldorf adott otthont, ráadásul ebben az évben Belgiumot és Luxemburgot is érintik a versenyzők. Természetesen a túrát rengeteg szám, adat és érdekesség jellemzi, ezek közül szedte össze a legkülönlegesebbeket a ShopAlike nemzetközi csapata és szemléltette egy látványos infografikán Le sem tagadhatnák a rendezők, hogy az ország által képviselt szabadszelleműség milyen hatást gyakorolt a versenyekre. Manapság már elképzelhetetlen, de, mivel úgy hitték, hogy a cigaretta kitágítja a tüdejüket és utána több levegőt szívva, nagyobb adag oxigént képes feldolgozni a szervezetük.Régen igazi kocsmai hangulat uralkodott a startok előtt,, úgy vélték az alkohol csillapítja az izom és egyéb fájdalmakat, a bohókás szokást a 60-as években tiltották be.A leggyorsabb versenyzőnek járó „sárga trikó" elnevezés egy francia laptól származik (akkori nevén L’Auto, most L’Equipe) 1919-ből, az újság sárga színű lapjai miatt.Sűrűn fordul elő, hogy nem francia városból indul a verseny, London, Amszterdam és Dublin adott már otthont a startnak, amiből a rendező busásan profitál. A városoknak ugyanis 2 és 10 millió euró közötti összeget kell fizetniük a rendezés jogáért, ugyanakkor a sok nézőnek, rajongónak és médiafigyelemnek köszönhetően a helyi turizmus is nyer vele.Idén ismét London jelentkezett be start városnak, de Boris Johnson korábbi polgármester visszavonta a szándékot, ami nem meglepő a magas jogdíjat, illetve a rendezéssel járó költségeket – biztonság, felújítások – ismerve.A verseny szellemiségének elengedhetetlen része az összetartás fontosságának hangsúlyozása, így 1992-ben az európai egységet ünnepelve hét országot érintett az útvonal. Ahogy láthattuk idén sem Franciaországból indult a mezőny és a Tour de France bebizonyította, hogy egy sportág legkomolyabb versenye képviselhet fontos értékeket és lehet egy kontinens országainak összefogásának is szimbóluma egyben.