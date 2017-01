Negyvenéves a Fekete-iskola Győrben

„Nekem pár évvel rövidebb a feketés múltam, hiszen öt évvel a nyitás után, 1981-ben csatlakoztam a nevelőtestülethez mint elsős tanító néni. Azóta nagyon sok minden változott a világban, egy dolog azonban továbbra is megmaradt: nálunk a legfontosabb a gyerek – kezdte az igazgató. – Fontos számunkra, hogy az elsősök biztonságos, nyugodt légkörben kezdjék meg tanulmányaikat. Ugyancsak lényeges, hogy kollégáim olyan modern módszereket alkalmazzanak, hogy a tanulók élvezzék a tanórákat és sikerélményeik legyenek. Fontos számunkra az idegen nyelv, az informatikai tudás magas szintű elsajátítása, emellett pedig az is törekvésünk, hogy a mozgás, a sport a gyerekek mindennapjainak részévé váljon."



A sport régóta kulcsterülete az iskolának, hiszen testnevelés tagozatos osztálya szinte a kezdetektől van. Jelenleg több sportágat is választhatnak az itt tanuló gyerekek, a fősportágnak talán a labdarúgás tekinthető.

„Huszonegy éve került iskolánkba Kovács Béla, gyakorlatilag az ő érkezésével vált népszerűvé a foci a diákok körében. Több kiugró eredményt is értek el focistapalántáink a bő két évtized során, így diákolimpiai első, második és harmadik helyek fűződnek a nevükhöz. Jó kapcsolatot ápolunk az ETO-val, nem egy olyan tanulónk van, aki itt tanult, s a felnőttválogatottságig is eljutott, sőt, Kalmár Zsolt és Bénes László ma már Bundesliga-csapatban szerepel. De említhetném az MTK-ban szereplő Poór Patrik nevét, vagy Priskin Tamás öccsét, Vankó Imrét is" – folytatta Kaszás Lászlóné, aki a többi sportágról is nagy büszkeséggel beszélt.



„A kötélugróink szintén nagy múltra tekinthetnek vissza. Mikor Király Henriette elindította ezt a sportágat 1997-ben, idehaza még nagyon kevesen művelték, így a semmiből kellett csapatot építeni. Szépen gyarapodott a versenyzői létszám, s a sikerek is jöttek, megyei és országos szinten egyaránt. A kézilabda is régóta része a sportkínálatunknak, ehhez elsősorban az Agrofeed-ETO-SZESE NB I/B-s csapata nyújtja a hátteret, de a következő tanévtől az Audi-ETO-val is együttműködünk. Az atlétáink is sikeresek, Glázer Szandra testnevelőnk irányításával nemcsak idehaza eredményesek, hanem külföldön is. Két éve a diákolimpiai első hellyel a mezei futóink Lengyelországban vehettek részt az utcai futóversenyen. Ott nemcsak iskolánkat és a várost, hanem az országot is képviselték, s nem is akárhogyan, hiszen aranyérmesek lettek. Nem maradhat ki a felsorolásból a kosárlabda sem, melyet Piszker Tibor irányít. Jelenleg harminckét előkészítős és huszonöt kenguru korosztályú kosaras pattogtatja a labdát az iskolánkban, s közülük egyre többen tagjai a CMB Cargo-UNI Győr utánpótlásának is" – foglalta össze a sportolási lehetőségeket az intézményvezető, aki azonban azt is elmondta: a sport nem mehet a tanulás rovására.



„Mi több, a kettő együtt szorosan összefügg, úgy véljük, aki mozog és karbantartja a testét, annak az agya is fogékonyabbá válik, s ez a tanulmányi eredményekre is jó hatással van. Intézményünk amúgy is kiemelt feladatának tekinti a tehetséges tanulókkal való foglalkozást. Olyan versenyeken, pályázatokon indulnak diákjaink, melyeken bizonyíthatják, hogy a megszerzett tudással mennyire kreatívan tudnak élni" – fogalmazott Kaszás Lászlóné, hozzátéve: az iskola minden tanév végén megrendezi a tehetséges tanulók fogadását, melyre azok a diákok kapnak meghívást, akik a tanév során a tanulmányi vagy sportversenyeken kimagasló teljesítményt nyújtottak.



„Négy évtized nagy idő, rengeteg sikerben volt részük az ez idő alatt itt megfordult diákoknak, számunkra pedig a legjobb visszajelzés az, ha »öregdiákjaink« saját gyerekeiket íratják be iskolánkba" – mondta végezetül az igazgató.