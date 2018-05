Négygólos Szeged-siker a Veszprém ellen a bajnoki döntő első meccsén!

Karikatúra: Hudi Dániel

Kézilabdaünnepre készülnek Makón



Fontos meccseket játszik holnap a Makói Kézilabda Club az Erdei János Sportcsarnokban a Köröstarcsa ellen: 15 órától az NB II-es felnőttcsapat a jobb helyezésért, 17 órától az ifik a bajnoki címért lépnek pályára.

A fiatalok a szezon során egyetlen meccset buktak el, így azonos pontszámmal, de jobb gólkülönbséggel vezetik a tabellát a Kiskőrös előtt, így egy sikerrel megszerezhetik az aranyat. Az egyesület arra kéri a szurkolókat, hogy látogassanak ki a meccsre, és segítsenek a csapatnak.



A megyei csapatok hétvégi programja, NB I/B, Keleti csoport, férfiak, ma, 17: Törökszentmiklósi Székács–ContiTech FKSE-Algyő, 18: Balassagyarmat–MOL-PICK Szeged U20, nők, ma, 18: KSZSE–Szentendre,

NB II, Délkeleti csoport, férfiak, holnap, 15: Makói KC–Köröstarcsa.

K&H férfi kézilabdaliga, döntő, 1. mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Herczeg, Südi.Sego - Sostaric 4, Gaber, Thiagus Petrus 1, Bánhidi 4, Källman 3, Skube 4.Bodó 5, Balogh 1, Sigurmannsson 6/2, Blazevic, Zsitnyikov, Gaber 2, Srsen 1, Gorbok 1, Fekete B.Juan Carlos Pastor.Mikler - Gajic 4/3, Nagy L. 3, P. Nenadics 3, Sulic 3, Ilics 4, Manaszkov 6.Alilovic (kapus), Schuch, Terzic, Tönnesen 2, Blagotinsek 1, Dzsamali 1, Marguc 1.Ljubomir Vranjes.10, ill. 4 perc.3/2, ill. 4/3.NYILATKOZATOK- Nagyon jó hangulatú mérkőzésen nyertünk, köszönöm a szurkolóknak a segítséget. Kiválóan kezdtünk, ami fontos volt, mert mindig mi vezettünk. Sok hibával játszottunk. Amikor jól kézilabdáztunk, elhúztunk, amikor rosszabbul, akkor pedig feljött a Veszprém. Ez egy igazi döntő volt, harcolt mindkét csapat. Ugyanígy kell játszanunk a jövőn héten is, és meglátjuk mire lesz elég. Lehetett volna több és kevesebb is a különbség, fel kell készülnünk, mert tudjuk, hogy mi vár ránk a visszavágón. Ilyen minőségi találkozót nem sok bajnokságban lehet látni, maximum a németben. Ezzel a kézilabda nyert.- Ma nagyon jól kézilabdázott mindkét csapat, harcoltak a győzelemért. Néggyel nyertünk, ami nagyon fontos. Jó az előny, de a visszavágó még hátravan. Nagy hiba lenne úgy elmennünk, hogy elég lesz, mert akkor biztosan nem leszünk bajnokok. Ma ki kell élveznünk a győzelmet, holnap pihenni, hétfőtől pedig dolgozni tovább még.- Gratulálok a Szegednek a megérdemelt győzelemhez. Nagy nyomás helyeztek ránk a szegedi játékosok és a szurkolók. Sego nagyon jól védett, a Szeged nyerhetett volna akár héttel vagy kettővel is. Nem lehetetlen küldetés, hogy bajnokok legyünk, vasárnap meglátjuk, hogy ki főg győzni.- Gratulálok a Szegednek, ma jobbak voltak. Sokat hibáztunk, amikor visszajöhettünk volna a meccsbe. Nagyon jó hangulatú meccs volt, kérem, hogy a veszprémiek is jöjjenek majd és teremtsenek ilyen hangulatot, hogy a végén ünnepelhessünk. Ennél sokkal jobbak vagyunk támadásban és védekezésben is.VÉGESigurmannsson beállóból, 32-27. Huszonöt másodperc van még! Manaszkov lő, Segóról bepattan, 32-28.egy perc harmincnégy másodperc van hátra, amikor időt kér a Szeged. Bánhidi felelőtlen, eladja a labdát, Blagotinsek az üres kapuba, 31-27.Skube megveri Tönnesent, 31-25. Hetest kap a Veszprém. Gajic bevágja Sierrának, 31-26.Bánhidi harcol ki hétméterest. Sigurmannsson bevágja, 30-25. Nenadics összeesik, Källman két percet kap. gaber javítja az előbbi hibáját, ziccerbe menő labdát szerez meg! Talpon a csarnok!labdát szerzünk, majd Gaber kezében elalszik a tej, Manaszkov pedig köszöni szépen...29-25.Nenadics lövését védi Sego, Källman-ziccer, 29-24.Nagy lövését Sego, Källmanét Alilovic tenyereli ki. Skube okosan, 28-24. Időt kér a Veszprém hat perc öt másodperccel a vége előtt.Nenadics eladja, Petrus rohan, jól zár vissza a Veszprém. Gorbok kiszorított helyzetből, 27-24.Bodó sistergős bombája fölé megy.Srsen kezéből kiesik a labda. Nenadics lövése a blokkról bepattan, 26-24.Sostaric kap nagy labdát, bedobja, 26-23. Marin Segóra lassan nem lesznek szavak!Bodó zavarja ki a pókokat a bal felsőből, 25-22. Sego hiába véd ziccert, hetest fújnak a sporik, ki tudja miért... Gajic, 25-23.Skube tűnik el Nagy mellett, semmi... Ilics az üres kapuba, 24-22. Időt kér a Szeged!Srsen szabálytalan Nenadiccsel szemben, két perc. Nagy azonnal kihasználja az emberelőnyt, 24-21.Manaszkov lő, Sego megint! Parádés! Sostaric felhúzza Alilovic feje mellé, 24-20.Bodó lövését könnyedén védi Alilovic, majd Sulic fölé dobja a labdát. Gaber üresen beállóban, 23-20. Tapsol mindenki!Marguc és Källman ütközik, hetest fújnak. Nenadics büntetőjét Marin Sego védi!!! Élteti is a közönség!Bánhidi vágja nyakon Ilicset, jogos kiállítás. Sulic beállóból, 21-20. Srsen lendületből bepattintja, 22-20.Skube talpról, Alilovic.Ilics, 21-19. Skube eltopogja, Manaszkov indul, de Sostaric elhalássza előle a labdát. Bravó!Sostaric bepattintja a szélről, 21-18. Nagy mellé, de már időt kért Vranjes.Nagy, majd Skube, 20-17. Potyognak a gólok, Sulic, 20-18.Sigurmannsson, Alilovic kirúgja a büntetőt, a kipattanó az izlandié, de belépett a spori szerint.szabálytalan zárás Sulicsnál, érvénytelen Nagy találata. Bánhidi harcol ki hetest.Petrus bevágja, 19-16.Bodó belemegy Ilicsbe, Manaszkov indul, nem tudja összeszedni a labdát. Sigurmannsson a balszélről, 17-15. Nagy visszahúzza a rövid alsóba, 17-16. Sül Bodó keze, 18-16.Tönnesen, 16-15.Nagy lerántja Zsitnyikovot, ez is két perc. Zsitnyikov lő, Alilovic.Skube üt rá Nagy lövőkezére, két perc. Marguc a szélről, 16-14.hét az öt ellen kezdünk emberelőnyben, lehozzuk még a kapust is, Srsen ziccerben, kapufára pattintja a labdát.FÉLIDŐszétszakad a pálya, Sigurmannsson cunderezik, 15-13. Labdát szerzünk védekezésben, gaber a dudaszó pillanatában talál az üres kapuba, kérdéses, de végül megadják a gólt a játékvezetők! 16-13-ra vezet a Szeged a szünetben!Sigurmannsson szerez labdát Blagotinsek elől, Zsitnyikov rohan, Gajic szabálytalan, két percet kap. Balogh eladja, Tönnesen lő, Sego!Zsitnyikov hibázik.időr kér Juan Carlos Pastor. Bánhidi, 14-12. Dzsamali, 14-13.Tönnesen előtt üres, a terület, 13-12.Nenadics ütközik Gaberrel, már másodszor játssza el a nagy halált a szerb irányító... Kiállítják Gabert, de nem tűnik jogos ítéletnek. Tönnesen passza rossz a jobbszélre, emberhátrányban támadhat a Szeged. Bánhidi beállóból, 13-11.Bodó a hosszú alsóba, 12-11.Gabert lerántják, nincs játékvezetői ítélet, Gajic rohan, 12-12.Nenadics talpról a kezek alatt, 11-10.időt kérnek a vendégek.Sego ismét, bravó! Sigurmannsson parádés gólja után, 11-9.Balogh rossz a kínai figura.Sostaric a ficakba, 10-8. Manaszkov kis helyen megy be a szélről, valahogy bemegy a labda, 10-9.Tönnesent blokkoljuk.Skube veszi észre a veszprémi falon a rést, majd kidobja a csarnokból a labdát...Nenadics a rövid alsóba, 9-8.Ilics a kezek között, 8-6. Skube eladja, Manaszkov belövi a ziccert, 8-7. Bodó nagy gólja után 9-7.Nenadics, majd Skube megy bele a védőjébe. Nenadics ziccerben, Sego ismét hatalmasat véd, Bánhidi pedig betalál, 8-5.Balogh ellépi...Nagy könyököl, miénk a labda!Källman harcol ki büntetőt. Sigurmannsson, 7-5.Bodó eladja, Manaszkov fut, Sego óriásit véd! Sulic nemkis szerencsével, 6-5.Bodó bombagóljával 6-3. Gajic hétméteresből, 6-4.Manaszkov fut be középre, Nagy észreveszi, 5-3. Terzic nem adja vissza a labdát rögtön, sárga lap a "jutalma".Manaszkov a szélről okosan, 4-2. Jön a szegedi válasz rögtön, Bánhidi, 5-2.Ilics lövése a kapufáról pattan be, 3-1. Harcol a Szeged, Skube üresen marad a szélen, 4-1.Sego védi Ilics átlövését, Källman nehéz labdát szed össze, Mikler véd. Nenadics játssza el a nagy halált, de a játékvezetők nyugodtságot kérnek mindenkitől.Bánhidi, majd Källman kap sárga lapot.Balogh veri meg lábal Terzicset, 2-0. Nenadics kidobja a labdát a nézőtérre, indulunk, megint Källman, 3-0.Nagy távolról, mellé.a Veszprém kezdte a mérkőzést. Hosszú támadás végén Petrus szerez labdát, rohanunk, Kallman, 1-0.a magyar Himnuszt katonai zenekar játsza el a finálé előtt.a szurkolók élőképet formáznak a lelátón, "Csak előre" felirattal, miközben dobszóló kíséri be a szegedieket a küzdőtérre.füttyszó közepette érkeznek egyenként a veszprémi játékosok a pályára.a csapatok mr felsorakoztak a bevonuláshoz, előtte még egy érdekesség. Éppen 11 éve nyert a Szeged bravúrosan Veszprémben, ami után itthon elhódította a bajnoki trófeát.a veszprémieknél többen sérültek, emiatt nem lesz ott a pályán ma Lékai Máté, Ancsin Gábor, Andreas Nilsson, Cristian Ugalde és William Accambray sem.a hazaiak játékoskeretéből a nyáron Orosházára igazoló Zubai Szabolcs, és Pedro Rodríguez maradt ki.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Fél óra múlva kezdődik a magyar féri kézilabda legnagyobb derbije, a Szeged a Veszprémet fogadja a bajnoki döntő első mérkőzésén.„Ez az!" – üvöltötte a védelem egy labdaszerzés után a péntek délelőtti edzésen. Többször is zengett az újszegedi sportcsarnok a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának edzésén. A kékek „behangolták" a katlant, amely ma minden bizonnyal megtelik, és a szegedi hívek rendesen megtöltik.Kezdődik a döntő. Itthon játszik először a PICK, a visszavágót rendezik (május 20., 15 óra) a címvédő Telekom Veszprém otthonában. Látva a héten a Pastor-csapatot, nem nehéz megállapítani, hogy mindenki tisztában van a meccs fontosságával, súlyával. A helyzet kiváló, minden Tisza-parti kézilabdás egészséges, így teljes a keret.Marin Sego az elmúlt időszakban remek formában védett. A horvát válogatott kapus már nagyon várja a finálét.– Felkészültünk, ismerjük a Veszprémet – nyilatkozta Sego –, így nagy meglepetés nem érhet bennünket. Mindenkinek viszket már a keze, ezt várja mindig játékos, hogy döntőt játszhasson. Készen állunk, minden rajtunk múlik, többször bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk bárkit legyőzni. Nem számolgatunk, célunk, hogy előnyt szerezzünk és nyerjünk.A csapat életében még olyan nem fordult elő, hogy egy hazai meccs előtt közösen töltsék az éjszakát. Most ez történt, pénteken kora este egy Szeged melletti szállodába utazott a csapat.– Nincs ebben semmi különös – mondta Bánhidi Bence, a Szeged beállósa –, Pastor edző szeretné, ha a csapat együtt lenne, az utolsó estét is együtt töltenénk, csak a meccsre, a bajnoki döntőre koncentrálnánk. Egész héten a finálé járt a fejünkben, erre koncentrálunk. Tudjuk, éppen ez lesz a legfontosabb dolog, ezt hangsúlyozza a Mister is. Minden rajtunk múlik, az biztos, hogy a szurkolótáborunk sokat segít majd nekünk, ez hatalmas motiváció, hogy őket magunk mögött tudhatjuk.A meccset az M4 Sport Tv élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással számol be. A pénztár 11 órakor nyit.A Csak Előre a Szegedi Kézilabdáért Egyesület ma 11.45-től szurkolói felvonulást szervez, találkozó a Széchenyi téren.