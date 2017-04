NB III foci online ETO FC Győr - Videoton II. 3-0

ETO FC Győr - Videoton II. 3-0 (2-0)

Bajnoki labdarúgó mérkőzés, NB III. Nyugati csoport, 26. forduló

Győr, ETO Park, V.: Horváth T.



ETO FC Győr: Kunsági - Varga R., Nagy Á., Pongrácz, Magasföldi, Beliczky, Szimcso (Tajthy 46'), Csizmadia, Nagy J., Vadász, Zamostny (Rácz 75'),



Videoton II.: Zöldesi - Lénárt, Fejes (Lencsés 46'), Kondor (Pápai 62'), Bévárdi, Varga B., Réti, Hadzic, Csongrádi, Schiller (Schmid M. 74'), Lassú.



Gól: Magasföldi (6'), Zamostny (31'), Rácz (86')

Kiállítva: Pongrácz (45')

86. perc Újabb büntetőt végezhet el az ETO. Rácz a jobb felső sarokba lő. 3-0 75. perc Cserél az ETO is: Zamostny hagyja el a pályát, Rácz Ferenc érkezik. 74. perc A harmadik vendégcsere: Schiller helyére Schmid Máté jön. 69. perc Varga Róbert kap sárgát, miután két ellenfelébe is belerúgott. Zöldesi meg a kapujából sprintel ki, hogy valamit mondjon az eset kapcsán, ami szintén sárgát ér. 62. perc Zamostny lövése egy blokkoló lábról pattog kapu mellé: Zöldesi egyébként vert helyzetben volt. Cserél a Vidi: Pápai Kristóf váltja Kondor Kristófot. 59. perc 57. perc Emberhátrányban is sorra dolgozza ki a helyzeteket az ETO. Előbb a kapu torkából kell tisztáznia a fehérvári védelemnek, aztán Vadász lő, nem sokkal a kapu mellé. 55. perc A leshatáron kap labdát a Videoton támadója, egy az egyben mehet a kapussal szemben, de Kunsági remekül jön ki a kapujából, és hárítani tud. 53. perc Újabb győri helyzet, Beliczky elől vágják ki szögletre a labdát a vendégek. 50. perc Kunságit kell ápolni, miután ütközött egy székesfehérvári játékossal. 46. perc Cserél a szünetben az ETO: Szimcso helyére Tajthy érkezik. Cserélt a Vidi is, Lencsés érkezett Fejes helyére. 44. perc Emberhátrányba kerül az ETO. Pongrácz megkapja a második sárgáját is. 43. perc Veszélyes fehérvári lövés a jobb felső felé, Kunsági azért rajta volt. 37. perc Nem zajlott minden a forgatókönyv szerint a mérkőzés előtt: a videó alapján a rendezőknek kellett megakadályozni, hogy a győri és a székesfehérvári szurkolók egymásnak essenek.

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/feix.tamas/videos/1324215884331286/ 31. perc Zamostny góljával 2-0 az ETO-nak! 2-0 25. perc Szép győri akció végén Lénárt vágja ki szögletre a labdát. 19. perc Hatalmas győri helyzet marad ki, Pongrácz fejel kapura közelről, Zöldesi bravúrral véd. 17. perc A kezdőrúgás elvégzését egyébként a győrzámolyi Turner Zoltán nyerte el korábbi játékunkon. 13. perc Aki nem látta volna, annak itt egy videó egy igazán fanatikus székesfehérvári szurkolótól. 6. perc Magasföldi pedig értékesíti a tizenegyest. 1-0 5. perc Büntetőhöz jut az ETO. Csongrádi kap sárgát a vendégeknél. 1. perc A vendégek kezdik a meccset.

ETO FC Győr–Videoton IIGyőr, ETO Park, vasárnap, 18 ó. V.: Horváth T.Évtizedeken át ETO–Vidi vérbeli rangadókat játszottak az NB I-ben, a zöld-fehéreknek ezúttal valószínű, hasonlóan parázs mérkőzésen a fehérváriak tartalékcsapata ellen kell begyűjteniük sorozatban tizenegyedik győzelmüket a harmadik vonalban. A két klub szurkolótábora régóta nem szíveli egymást, ez is némi pikantériát ad a vasárnapi meccsnek. Az ETO-t emellett a visszavágás vágya is fűtheti az őszi sajnálatos vereségért."Úgy érzem, jók az esélyeink a bajnoki sorozat folytatására, de én nem szeretek ilyenekben gondolkodni. Egy a lényeg: a bajnokság végén ki áll a táblázat élén – mondja Bekő Balázs, az ETO vezetőedzője. – Van törlesztenivalónk a szurkolóink és saját magunk felé is, ezt a tartozást ki akarjuk egyenlíteni. Így készültünk egész héten. Remélem, hogy minél többen kilátogatnak a meccsre. Hiányzónk nincs, valószínű, Kabát is a rendelkezésemre áll majd. A kezdőcsapaton még gondolkodom."