NB III foci online ETO FC Győr - Videoton II. 1-0

6. perc Csongrádi kap sárgát a vendégeknél. Magasföldi pedig értékesíti a tizenegyest. 1-0 5. perc Büntetőhöz jut az ETO. 1. perc A vendégek kezdik a meccset.

ETO FC Győr–Videoton IIGyőr, ETO Park, vasárnap, 18 ó. V.: Horváth T.Évtizedeken át ETO–Vidi vérbeli rangadókat játszottak az NB I-ben, a zöld-fehéreknek ezúttal valószínű, hasonlóan parázs mérkőzésen a fehérváriak tartalékcsapata ellen kell begyűjteniük sorozatban tizenegyedik győzelmüket a harmadik vonalban. A két klub szurkolótábora régóta nem szíveli egymást, ez is némi pikantériát ad a vasárnapi meccsnek. Az ETO-t emellett a visszavágás vágya is fűtheti az őszi sajnálatos vereségért."Úgy érzem, jók az esélyeink a bajnoki sorozat folytatására, de én nem szeretek ilyenekben gondolkodni. Egy a lényeg: a bajnokság végén ki áll a táblázat élén – mondja Bekő Balázs, az ETO vezetőedzője. – Van törlesztenivalónk a szurkolóink és saját magunk felé is, ezt a tartozást ki akarjuk egyenlíteni. Így készültünk egész héten. Remélem, hogy minél többen kilátogatnak a meccsre. Hiányzónk nincs, valószínű, Kabát is a rendelkezésemre áll majd. A kezdőcsapaton még gondolkodom."