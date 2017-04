NB III foci: Nézői verekedés és három büntető az ETO-Videoton II. meccsen - videó

ETO FC Győr - Videoton II. 4-0 (2-0)

Bajnoki labdarúgó mérkőzés, NB III. Nyugati csoport, 26. forduló

Győr, ETO Park, V.: Horváth T.



ETO FC Győr: Kunsági - Varga R., Nagy Á., Pongrácz, Magasföldi, Beliczky, Szimcso (Tajthy 46'), Csizmadia, Nagy J., Vadász, Zamostny (Rácz 75'),



Videoton II.: Zöldesi - Lénárt, Fejes (Lencsés 46'), Kondor (Pápai 62'), Bévárdi, Varga B., Réti, Hadzic, Csongrádi, Schiller (Schmid M. 74'), Lassú.



Gól: Magasföldi (6'), Zamostny (31'), Rácz (86'), Szabó (92').

Kiállítva: Pongrácz (45')

1. perc A vendégek kezdik a meccset. 5. perc Büntetőhöz jut az ETO. Csongrádi kap sárgát a vendégeknél. 6. perc Magasföldi pedig értékesíti a tizenegyest. 1-0 13. perc 17. perc A kezdőrúgás elvégzését egyébként a győrzámolyi Turner Zoltán nyerte el korábbi játékunkon. 19. perc Hatalmas győri helyzet marad ki, Pongrácz fejel kapura közelről, Zöldesi bravúrral véd. 25. perc Szép győri akció végén Lénárt vágja ki szögletre a labdát. 31. perc Zamostny góljával 2-0 az ETO-nak! 2-0 37. perc Nem zajlott minden a forgatókönyv szerint a mérkőzés előtt: a videó alapján a rendezőknek és a rendőrségnek kellett megakadályozni, hogy a győri és a székesfehérvári szurkolók egymásnak essenek.

43. perc Veszélyes fehérvári lövés a jobb felső felé, Kunsági azért rajta volt. 44. perc Emberhátrányba kerül az ETO. Pongrácz megkapja a második sárgáját is. 46. perc Cserél a szünetben az ETO: Szimcso helyére Tajthy érkezik. Cserélt a Vidi is, Lencsés érkezett Fejes helyére. 50. perc Kunságit kell ápolni, miután ütközött egy székesfehérvári játékossal. 53. perc Újabb győri helyzet, Beliczky elől vágják ki szögletre a labdát a vendégek. 55. perc A leshatáron kap labdát a Videoton támadója, egy az egyben mehet a kapussal szemben, de Kunsági remekül jön ki a kapujából, és hárítani tud. 57. perc Emberhátrányban is sorra dolgozza ki a helyzeteket az ETO. Előbb a kapu torkából kell tisztáznia a fehérvári védelemnek, aztán Vadász lő, nem sokkal a kapu mellé. 59. perc 62. perc Zamostny lövése egy blokkoló lábról pattog kapu mellé: Zöldesi egyébként vert helyzetben volt. Cserél a Vidi: Pápai Kristóf váltja Kondor Kristófot. 69. perc Varga Róbert kap sárgát, miután két ellenfelébe is belerúgott. Zöldesi meg a kapujából sprintel ki, hogy valamit mondjon az eset kapcsán, ami szintén sárgát ér. 74. perc A harmadik vendégcsere: Schiller helyére Schmid Máté jön. 75. perc Cserél az ETO is: Zamostny hagyja el a pályát, Rácz Ferenc érkezik. 86. perc Újabb büntetőt végezhet el az ETO. Rácz a jobb felső sarokba lő. 3-0 90+2. perc Újabb buktatás a tizenhatoson belül; újabb büntető az ETO-nak. Szabó ugyanoda lövi, mint pár perce Rácz. 4-0 19:55 A mérkőzés lefújása után a police.hu oldalon jelent meg a következő hír:



A győri rendőröknek kellett beavatkozni egy NB III-as bajnoki labdarúgó mérkőzésen az ETO stadionban, mivel a két szurkolótábor egymásnak esett.

A 2017. április 9-én 18 órakor megrendezésre kerülő Győri ETO FC - Videoton FC II harmadosztályú labdarúgó mérkőzés külső biztosításában részt vevő rendőröktől kért segítséget a rendező, mivel a mérkőzés előtt 17 óra 47 perckor a két szurkolói tábor összeverekedett. A rendőrök a stadion területére bementek és a két szurkolói csoportot elszigetelték egymástól így biztosítva a rendet, illetve a személy és vagyonbiztonságot. Az intézkedés során egy főt előállítottak a rendőrkapitányságra, akinek elszámoltatása folyamatban van.

A gyors és szakszerű rendőri beavatkozásnak köszönhetően a mérkőzés a 18 órakor elkezdődött és további rendbontás nem történt.



ETO FC Győr–Videoton IIGyőr, ETO Park, vasárnap, 18 ó. V.: Horváth T.Évtizedeken át ETO–Vidi vérbeli rangadókat játszottak az NB I-ben, a zöld-fehéreknek ezúttal valószínű, hasonlóan parázs mérkőzésen a fehérváriak tartalékcsapata ellen kell begyűjteniük sorozatban tizenegyedik győzelmüket a harmadik vonalban. A két klub szurkolótábora régóta nem szíveli egymást, ez is némi pikantériát ad a vasárnapi meccsnek. Az ETO-t emellett a visszavágás vágya is fűtheti az őszi sajnálatos vereségért."Úgy érzem, jók az esélyeink a bajnoki sorozat folytatására, de én nem szeretek ilyenekben gondolkodni. Egy a lényeg: a bajnokság végén ki áll a táblázat élén – mondja Bekő Balázs, az ETO vezetőedzője. – Van törlesztenivalónk a szurkolóink és saját magunk felé is, ezt a tartozást ki akarjuk egyenlíteni. Így készültünk egész héten. Remélem, hogy minél többen kilátogatnak a meccsre. Hiányzónk nincs, valószínű, Kabát is a rendelkezésemre áll majd. A kezdőcsapaton még gondolkodom."