NB III foci: Dudás Ádám góllal búcsúzott, az ETO győzött a Sárvár ellen - fotók

(1-0)Győr, ETO Park, 3200 néző. V.: Horváth M.ETO: Gyurákovics – Vadász, Nagy Á., Nagy J., Kiliti, Pongrácz, Csizmadia, Szimcsó (Zamostny, 58.), Dudás (Gyagya, 24.), Kulcsár, Szabó L. (Magasföldi, 78.). Vezetőedző: Bekő Balázs.Sárvár: Horváth B. – Maráczi, Pados, Rajos, Nyírő, Nagy Z., Csákvári (Bailo, 61.), Horváth A., Bezdi (Ódor, 56.), Kun, Horváth V. (Koronczai, 71.). Edző: Kovács László.Gsz.: Dudás (7.), Kulcsár (78.).Kiállítva: Nagy Á. (11.).Gólszerzők: Dudás(7.), Kulcsár(78.)Mint arról beszámoltunk, visszavonul az aktív labdarúgástól Dudás Ádám, az ETO 28 éves játékosa. A futballista a Sárvár ellen lépett utoljára pályára, a továbbiakban az ETO masszőre lesz.˝Nem szeretnék kockáztatni, eljött az az idő, amikor az egészség mindennél fontosabb – mondta korábban a Kisalföldnek Dudás Ádám. – A bajnokság előtt végigcsináltam a felkészülést, szerettem volna játszani, de újból megsérültem, ezúttal a másik lábam. Most már teljesen rendben vagyok, de a visszavonulás mellett döntöttem. Összesen tízszer, ebből hétszer a lábammal műtöttek."Az ETO nagy szerepet töltött be a játékos életében.„Rengeteg élményt kaptam a futballtól, a győri klubtól. Sosem felejtem el, amikor először pályára léphettem az NB I-ben. Köszönöm Vörösbaranyi József menedzsernek, hogy az utóbbi nehéz időszak ellenére is mindvégig kitartott mellettem. Hálás vagyok és köszönöm az ETO vezetőinek is, hogy lehetőséget kaptam a visszatérésre, no meg, hogy méltón búcsúzhatok el a labdarúgástól és persze a szurkolóktól. A klubtól nem búcsúzom, masszőr leszek, de a terveim közt az edzősködés is szerepel" – tette hozzá Dudás Ádám.(1-1)Csorna, 200 néző. V.: Derdák.Csorna: Sánta – Litresics, Zámbó, Császár (Szabó B., 46.), Nagy Sz., Kelemen (Füredi, 46.), Csikós, Kerékgyártó, Czanik, Weitner, Serfőző (Simon A., 73.). Vezetőedző: Bognár Zsolt.Honvéd II: Somogyi – Gál (Durázi, 80.), Váczi, Kovács D., Tóth B., Lukács, Máté (Nagy Zs., 52.), Bence, Márton, Bíró (Palmes, 46.), Göblyös. Vezetőedző: Gálhidi György.Gsz.: Serfőző (33.), Füredi (95.), ill. Tóth B. (45., 63.).A 33. percben Litresics a saját térfeléről ívelte fel a labdát a Honvéd II 16-osának előterébe, ahol Serfőző termett és átemelte a kifutó kapuson a labdát. 1–0. A félidő hajrájában a balszélről Lukács tálalt középre Tóth B. elé, aki 5 méterről kapásból kilőtte a jobb alsó sarkot. 1–1. A 63. percben a Honvéd egy gyors kontrát vezetett, aminek végén Tóth B. lövése a jobb oldali kapufáról pattant a gólvonalon túlra. 1–2. A Csorna nagyot küzdött az egyenlítésért, a ráadás perceiben egy szögletet követően a Honvéd II játékosai saját 16-osukon belül heves reklamálásba kezdtek, amiért a játékvezető közvetett szabadrúgást ítélt. A teljes mezőny a kapu elé tömörült, de Füredi 12 méterről lőtt a kapuba. 2–2.A Csorna megőrizte tavasszal hazai veretlenségét.Bognár Zsolt: – A mai meccset is mi uraltuk és csak rajtunk múlt, hogy nem sikerült a győzelem, de a csapatom erejét mutatja, hogy az utolsó pillanatban sikerült egyenlíteni!Gálhidi György: – Szomorú vagyok az eredmény miatt. Rutintalanságunk kijött az utolsó percekben és így csak egy ponttal távozhattunk.Gyirmót, 100 néző. V.: Tuczai.Gyirmót II: Kovács M. – Veres (Irmes, 79.), Nagy B., Aranyos, Papp, Kőris (Gelencsér, 26.), Tóth L., Borkai (Éri, 65.), Szalánszki, Horváth D., Farkas Z. Vezetőedző: Nagy László.Csepel: Juhász – Teplán, Hesz, Haraszkó, Gauzer (Horváth Á., 78., Durso, Fisli, Tóth Cs., Dévai (Szabó Á., 46.), Korozmán, Bencze (Somodi, 46.). Szakmai igazgató: Gabala Krisztián.Az első veszélyesebb helyzetere több mint húsz percet kellett várni. A félidő hajrájában Farkasnak volt egy közeli lövése, de az éles szögből érkező labdát védte a Csepel kapusa. A szünet után az egyértelműen látszott, hogy az a csapat nyeri meg a mérkőzést, amelyik gólt tud szerezni. Ez egyiknek sem sikerült, így maradt a döntetlen.Nagy László: – A góltalanságunk sajnos megmaradt. A fiatal játékosok viszont bebizonyították, hogy a jövőben lehet rájuk számítani.Gabala Krisztián: – A szünet után átvettük a játék irányítását és gólokkal nyerhettünk volna.