NB III foci: Dudás Ádám góllal búcsúzott a pályától, az ETO győzött a Sárvár ellen - fotók

Győr, ETO Park | NB III. Nyugati csoport 33. fordulóGólszerzők: Dudás(7.), Kulcsár(78.)Mint arról beszámoltunk, visszavonul az aktív labdarúgástól Dudás Ádám, az ETO 28 éves játékosa. A futballista a Sárvár ellen lépett utoljára pályára, a továbbiakban az ETO masszőre lesz.˝Nem szeretnék kockáztatni, eljött az az idő, amikor az egészség mindennél fontosabb – mondta korábban a Kisalföldnek Dudás Ádám. – A bajnokság előtt végigcsináltam a felkészülést, szerettem volna játszani, de újból megsérültem, ezúttal a másik lábam. Most már teljesen rendben vagyok, de a visszavonulás mellett döntöttem. Összesen tízszer, ebből hétszer a lábammal műtöttek."Az ETO nagy szerepet töltött be a játékos életében.„Rengeteg élményt kaptam a futballtól, a győri klubtól. Sosem felejtem el, amikor először pályára léphettem az NB I-ben. Köszönöm Vörösbaranyi József menedzsernek, hogy az utóbbi nehéz időszak ellenére is mindvégig kitartott mellettem. Hálás vagyok és köszönöm az ETO vezetőinek is, hogy lehetőséget kaptam a visszatérésre, no meg, hogy méltón búcsúzhatok el a labdarúgástól és persze a szurkolóktól. A klubtól nem búcsúzom, masszőr leszek, de a terveim közt az edzősködés is szerepel" – tette hozzá Dudás Ádám.