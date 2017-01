NB III foci - Több futballpálya és csarnok épül Csornán

Bognár Zsolt ezentúl játékos-edzőként irányítja a csornai csapatot. Fotó: csornaise.hu

Télen Bognár Zsolt lett az NB III-as Csornai SE vezetőedzője. Azt mondja, örömmel vállalta el ismét a feladatot.„Bevallom, kicsit meglepődtem, hogy ismét engem kértek fel edzőnek. Igaz, ezt egy cseppet sem bántam, s nagyon jólesett, hogy számítanak rám – kezdte a fiatal szakvezető. – Örülök, hogy újra bizonyíthatok, ráadásul a korábbihoz képest egy sokkal erősebb kerettel tehetem mindezt" – tette hozzá Bognár Zsolt.„Másfél héttel a felkészülés kezdete után játszottuk az első edzőmérkőzésünket, tehát nem az eredmény volt a fontos, ám az, hogy a csapat így is legyőzte a Sárvárt, azt bizonyítja, hogy tényleg jó a keretünk."Ami egyébként még erősödött is télen, hiszen az ETO-s Szabó Bence és a korábbi utánpótlás-válogatott Zámbó Bence is Csornára igazolt.„Azt gondolom, ha nem lesz komolyabb sérüléshullám, eltiltás az együttesben, a Nyugati csoportban bárkivel szemben felvehetjük a versenyt. A célkitűzés az első hat hely valamelyikének a megszerzése, amivel én is elégedett lennék" – tette hozzá a régi-új tréner.

A klub elnökét, Családi Jánost újabb öt évre választották meg a Csornai SE első emberének. A sportvezető harmadik ötesztendős időszakát kezdi a klub élén, s elárulta, Papp Lászlót követően, aki több mint húsz évig irányította az egyesületet, ő lett a második leghosszabb ideje dolgozó elnök Csornán.„Tíz évvel ezelőtt bár a futballcsapat az NB III-ban szerepelt, egy szétesőben lévő klubot vettem át. A szűkös önkormányzati támogatás és költségvetés ellenére megpróbáltuk újjászervezni az egyesületet, ami azt gondolom, sikerült. Míg 2006-ban kilencven-száz, manapság kétszáz gyerek futballozik nálunk, hat éve U14-es és U15-ös korosztályt is indítottunk. Büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt időszakban az egyesület beruházásai elérték a százmillió forintot, amiben nincs benne a 2012-ben elkészült műfüves pálya. A miénk volt egyébként az első az MLSZ pályaépítési program keretében elkészült ilyen játéktér az egész országban. A költségvetésünk a korábbi négy-ötszöröse, nőtt a sportolóink létszáma, a labdarúgás mellett kézilabda-, cselgáncs-, karate- és most már újra sakkszakosztályt is működtetünk."A legnépszerűbb természetesen a labdarúgás maradt.„Az első évben sikerült a futballcsapatot az NB III-ban tartani, ám a későbbi átszervezések miatt két évig a megyei első osztályban játszottunk. Tavaly sikerült visszakerülnünk a harmadosztályba, ahol azóta stabilan szerepelünk. Lehet, sokakat meglepett nemrég az edzőváltás, hiszen jól kezdődött a szezon. Ezzel kapcsolatban megjelent a korábbi edzőnk nyilatkozata a Kisalföldben, amire nem akarok itt reagálni. Ha valaki kíváncsi a véleményemre, a klubunk honlapján leírtam, mit gondolok erről. Az elnökséggel úgy döntöttünk, helyben oldjuk meg az edzőkérdést, Bognár Zsolt rendkívül elhivatott és szakképzett fiatal szakvezető."Több pálya és csarnok is épülhet Csornán.„Szeretnénk a régió meghatározó utánpótlás-nevelő központja lenni, ehhez persze további pályák szükségesek. Azt tervezzük, hogy 2019-ig évente egy-egy új nagypályát építünk. Az önkormányzat, amelynek támogatása nagyon fontos az egyesületünk számára, tervezi egy tornacsarnok felépítését, ebben az esetben léphetnénk előre a kézilabdában is" – tette hozzá Családi János