NB III foci - Sok tehetség a Gyirmót II-ben

Felkészülési menetrend



A tervezett program: július 15., szombat, 11 óra: Ajka FC–Gyirmót II

Július 19., szerda, 18 óra: Gyirmót II–Nyúl

Július 22., szombat: Gyirmót II–Hédervár

Július 26., szerda, 17.30 óra: Gyirmót II–Sárvár

Július 29., szombat, 10 óra: Gyirmót II–Komárom

Augusztus 2., szerda: Gyirmót II–Veszprém

Augusztus 5., szombat, 10 óra: Gyirmót II–Pénzügyőr

Augusztus 13., vasárnap: bajnoki rajt

– Négy hétig dolgozunk a jelenlegi ritmusban, de a felkészülésünk kitolódik a bajnokság első néhány fordulójára is. Egy teljesen új csapatot kell építenünk és sokkal többet kell önerőből megoldanunk, hiszen az NB II-es csapatunk vasárnap játssza a bajnoki mérkőzéseit – említi Nagy László edző a klub honlapján.Új csapatot kell építeni és még fiatalabb játékosok játszanak majd.– Kiemelten figyeltünk arra, hogy a felkészülési találkozók során erős ellenfelekkel játsszunk majd – folytatja az edző. – Ez a legjobb módszer arra, hogy megtaláljuk az alkalmas játékosokat, majd belőlük egy stabil csapatot csináljunk. A felkészülés első szakaszában a fizikai felkészítés és a védekező játékunk felépítése a célunk. A második szakaszban pedig a taktikára és középpályás, valamint támadó futballra fektetjük majd a hangsúlyt. Egy szinte teljesen új csapat felépítésénél ez nem lesz könnyű, de én bizakodó vagyok. Nagyon sok, kimondottan jó képességű és tehetséges fiatal érkezett most hozzánk, szinte az egész ország területéről. Már az első edzésen is harmincan voltunk és ezen a héten is sok próbajátékost fogunk majd megnézni. A jövő héten már a végleges kerettel dolgozunk tovább.