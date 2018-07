NB III foci - Pápára igazolt a lipóti gólkirály

„Július 2-án kezdtük a felkészülést – mondta megkeresésünkre Rozmán László. – Most már a finomhangolás időszakába értünk. Kiváló alkalom nyílik arra, hogy egy héten át gyakoroljuk a taktikai variációkat, a játékrendszereket. Két hét sincs már a bajnoki rajtig, de az idő elegendőnek tűnik, hogy összekovácsolódjon az újjáalakuló együttes."



Nyolc játékos távozott a Perutz keretéből, s ugyanannyi labdarúgó érkezhet.



„Hat új játékossal már megállapodtunk, kettővel még tartanak a tárgyalások, de őket is magunkkal visszük – folytatta a vezetőedző. – A csapat magja megmaradt, s köréjük építjük be az új fiúkat. Igyekeztünk olyan futballistákat Pápára csábítani, akik megfelelő játékerőt képviselnek és a hiányposztokon egyből bevethetők."



Visszatért Pápára a klub korábbi játékosa, Dóczi Krisztián, Szabó Tibor Veszprémből, Vallejos Dominique Ajkáról, Havasi Dániel Vácról, Füleki Norbert, a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokság tavalyi gólkirálya pedig Lipótról érkezett.



Rozmán László szerint kiegyensúlyozott lesz az NB III Nyugati csoportjának mezőnye, hiszen majd mindegyik csapat megerősödött. A Perutz tervei között az első hat hely valamelyikének megszerzése szerepel. Az első fordulóban idegenben az újonc Ménfőcsanakkal mérkőznek meg.